Глава Мариупольского драмтеатра рассказал о реакции на санкции ЕС
Санкции Евросоюза, введенные против рэпера Тимати и против генерального директора Мариупольского театра, рассмешили всю труппу последнего, рассказал РИА Новости
2026-05-17T06:24+0300
МАРИУПОЛЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза, введенные против рэпера Тимати и против генерального директора Мариупольского театра, рассмешили всю труппу последнего, рассказал РИА Новости фигурант данных рестрикций, руководитель Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.
"Насколько я знаю, половина коллектива в "Миротворце"... Я недавно новость прочитал, над которой театр смеялся целую неделю. Почему-то меня, там Тимати, руководителя шахматной ассоциации Российской Федерации, ЕС внесли в пакет санкционного списка...", - сказал Солонин.
Руководитель театра сообщил, что киевский режим периодически пополняет свои санкционные списки актерами и сотрудниками Мариупольского драмтеатра, о чем они ему и сообщают.
"Они приходят, говорят: "Поздравьте, мы на Миротворце!" Я говорю, поздравляю… Получается, с Тимати попал в санкционный список Евросоюза. Да что у меня может измениться? У меня что, счета или недвижимость за рубежом? Ну настроение ЕС мне точно поднял. Посмеялись", - заключил директор.
ЕС включил в 20-й санкционный пакет против России гендиректора Мариупольского драматического театра Игоря Солонина.
Глава Мариупольского театра Солонин: санкции ЕС рассмешили всю труппу театра
