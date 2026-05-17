Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВФ оценила экономические показатели Греции - 17.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260517/gretsiya-870002105.html
Глава МВФ оценила экономические показатели Греции
Глава МВФ оценила экономические показатели Греции - 17.05.2026, ПРАЙМ
Глава МВФ оценила экономические показатели Греции
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева похвалила Грецию за превосходные экономические показатели на пути выхода из кризиса. | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T19:01+0300
2026-05-17T19:01+0300
мировая экономика
греция
кристалина георгиева
кириакос мицотакис
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/76407/87/764078710_0:171:3964:2401_1920x0_80_0_0_9dd6ebc3ddfd04266d00043dba8c0ec7.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева похвалила Грецию за превосходные экономические показатели на пути выхода из кризиса. В апреле стало известно, что государственный долг Греции снизился в 2025 году на 8 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом и составил 146,1% ВВП. &quot;Отлично побеседовала с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом о превосходных экономических показателях Греции. Благодаря смелым и последовательным реформам увеличились доходы, инвестиции и темпы роста. Какой замечательный способ оправиться после бедствия. Браво, Греция!&quot; - написала Георгиева в соцсети Х.В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса, международные кредиторы предоставили стране 260 миллиардов евро.
греция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76407/87/764078710_268:0:3696:2571_1920x0_80_0_0_e91890b20f2013174e031ba9cd193147.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, греция, кристалина георгиева, кириакос мицотакис, мвф
Мировая экономика, ГРЕЦИЯ, Кристалина Георгиева, Кириакос Мицотакис, МВФ
19:01 17.05.2026
 
Глава МВФ оценила экономические показатели Греции

Глава МВФ Георгиева похвалила Грецию за превосходные экономические показатели

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Греции
Флаг Греции - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
Флаг Греции. Архивное фото
© fotolia.com / Henner Damke
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева похвалила Грецию за превосходные экономические показатели на пути выхода из кризиса.
В апреле стало известно, что государственный долг Греции снизился в 2025 году на 8 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом и составил 146,1% ВВП.

"Отлично побеседовала с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом о превосходных экономических показателях Греции. Благодаря смелым и последовательным реформам увеличились доходы, инвестиции и темпы роста. Какой замечательный способ оправиться после бедствия. Браво, Греция!" - написала Георгиева в соцсети Х.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса, международные кредиторы предоставили стране 260 миллиардов евро.
 
Мировая экономикаГРЕЦИЯКристалина ГеоргиеваКириакос МицотакисМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала