Первым проданным товаром на стенде НЦ "Россия" в Харбине стал свитшот с цитатой Путина

2026-05-17T07:46+0300

ХАРБИН (Китай), 17 мая - ПРАЙМ. Первым товаром, проданным на стенде Национального центра "Россия" в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, стал белый свитшот с цитатой президента РФ Владимира Путина на русском языке, рассказала РИА Новости генеральный директор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова. "Первым купленным товаром был белый свитшот с цитатой президента России Владимира Владимировича Путина: "Надо обязательно смотреть в будущее", - рассказала Виртуозова. Стоимость составила 600 юаней (6400 рублей). Он добавила, что китайский покупатель был очень доволен, сразу надел свитшот поверх своей рубашки и продолжил обход экспозиции уже в обновке. Национальный центр "Россия" впервые принимает участие в российско-китайском ЭКСПО в Харбине с флагманским проектом "Универмаг", в экспозиции которого продемонстрированы товары 60 производителей из 41 региона РФ. Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

