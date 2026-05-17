СМИ: США ответили на мирное предложение Ирана
США в ответ на предложение Ирана по мирному урегулированию выдвинули свое предложение, состоящее из пяти пунктов, передает иранское агентство Fars. | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T15:45+0300
ТЕГЕРАН, 17 мая - ПРАЙМ. США в ответ на предложение Ирана по мирному урегулированию выдвинули свое предложение, состоящее из пяти пунктов, передает иранское агентство Fars. Иранская газета Tehran Times в пятницу сообщила, что США отказались от предложения Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Президент США Дональд Трамп ранее назвал последний ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. "На основании информации, полученной Fars относительно ответа США на предложения Ирана, Вашингтон выдвинул следующие пять требований: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров", - пишет Fars. По информации агентства, согласно предложению Вашингтона, даже в случае принятия Тегераном всех обозначенных пунктов, продолжает существовать угроза возобновления агрессии США и Израиля против исламской республики. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Fars: Вашингтон отправил Тегерану ответное предложение из пяти пунктов