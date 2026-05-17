Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США ответили на мирное предложение Ирана - 17.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260517/iran-869999334.html
СМИ: США ответили на мирное предложение Ирана
СМИ: США ответили на мирное предложение Ирана - 17.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: США ответили на мирное предложение Ирана
США в ответ на предложение Ирана по мирному урегулированию выдвинули свое предложение, состоящее из пяти пунктов, передает иранское агентство Fars. | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T15:45+0300
2026-05-17T15:45+0300
политика
мировая экономика
сша
иран
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
ТЕГЕРАН, 17 мая - ПРАЙМ. США в ответ на предложение Ирана по мирному урегулированию выдвинули свое предложение, состоящее из пяти пунктов, передает иранское агентство Fars. Иранская газета Tehran Times в пятницу сообщила, что США отказались от предложения Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Президент США Дональд Трамп ранее назвал последний ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. "На основании информации, полученной Fars относительно ответа США на предложения Ирана, Вашингтон выдвинул следующие пять требований: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров", - пишет Fars. По информации агентства, согласно предложению Вашингтона, даже в случае принятия Тегераном всех обозначенных пунктов, продолжает существовать угроза возобновления агрессии США и Израиля против исламской республики. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
https://1prime.ru/20260516/iran-869992414.html
сша
иран
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f07f761f3c64d8564ce14377c359aee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, иран, вашингтон, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
15:45 17.05.2026
 
СМИ: США ответили на мирное предложение Ирана

Fars: Вашингтон отправил Тегерану ответное предложение из пяти пунктов

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 17 мая - ПРАЙМ. США в ответ на предложение Ирана по мирному урегулированию выдвинули свое предложение, состоящее из пяти пунктов, передает иранское агентство Fars.
Иранская газета Tehran Times в пятницу сообщила, что США отказались от предложения Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Президент США Дональд Трамп ранее назвал последний ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым.
"На основании информации, полученной Fars относительно ответа США на предложения Ирана, Вашингтон выдвинул следующие пять требований: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров", - пишет Fars.
По информации агентства, согласно предложению Вашингтона, даже в случае принятия Тегераном всех обозначенных пунктов, продолжает существовать угроза возобновления агрессии США и Израиля против исламской республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
СМИ: разведка НАТО считает, что Иран сохранил большую часть ракет
Вчера, 23:55
 
ПолитикаМировая экономикаСШАИРАНВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала