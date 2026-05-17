Исследование показало, как часто россиянки болеют простудой

Половина россиянок признались, что стали простужаться не чаще одного раза в полгода, этот показатель вырос на 12% за последние четыре года, за этот период также | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T06:18+0300

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Половина россиянок признались, что стали простужаться не чаще одного раза в полгода, этот показатель вырос на 12% за последние четыре года, за этот период также снизилась доля жалоб на наиболее тяжелые симптомы простуды, выяснила компания "Биннофарм групп" в своем исследовании, которое есть у РИА Новости. "Россиянки в целом стали меньше сталкиваться с простудными заболеваниями. Половина опрошенных отметила, что болеет не чаще одного раза в полгода. За последние четыре года показатель вырос на 12%. При этом 37% респонденток сообщили, что простужаются раз в два-три месяца, еще 11% – раз в месяц и чаще", - говорится в исследовании среди тысячи женщин. "Одновременно за последние четыре года снизилась доля жалоб на наиболее тяжелые симптомы простуды", - добавляется там. В компании уточнили, что число россиянок, сталкивающихся с кашлем, сократилось на 11 процентных пунктов - до 80%, с высокой температурой – на 15 процентных пунктов, до 69%, а с синуситом – на 16 процентных пунктов, до 18%. Помимо этого, исследование показало изменение подходов к лечению и профилактике сезонных заболеваний. Если в 2022 году противовирусные препараты для лечения использовали 84% женщин, то в 2026 году — уже 77%. "Снижается и популярность витаминов: за четыре года доля респонденток, принимающих витаминные комплексы для лечения простуды, сократилась с 46% до 41%, для профилактики — с 64% до 56%. При этом часть россиянок по-прежнему предпочитает альтернативные способы борьбы с простудой", - отмечается в исследовании. Так, более четверти женщин лечатся народными средствами, 22% выбирают синтетические препараты из аптеки, а 18% – лекарства на основе натуральных компонентов из аптеки. "За последние годы заметно изменилось отношение россиян к сезонным заболеваниям — люди стали внимательнее относиться к выбору средств лечения простуды. Одновременно снижается число жалоб на тяжелые симптомы заболевания. При этом важно сохранять ответственный подход к лечению и своевременно обращаться к врачу за квалифицированной помощью", — подытожили в компании.

