Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, как часто россиянки болеют простудой - 17.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260517/issledovanie-869994758.html
Исследование показало, как часто россиянки болеют простудой
Исследование показало, как часто россиянки болеют простудой - 17.05.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, как часто россиянки болеют простудой
Половина россиянок признались, что стали простужаться не чаще одного раза в полгода, этот показатель вырос на 12% за последние четыре года, за этот период также | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T06:18+0300
2026-05-17T06:42+0300
общество
бизнес
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869994758.jpg?1778989332
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Половина россиянок признались, что стали простужаться не чаще одного раза в полгода, этот показатель вырос на 12% за последние четыре года, за этот период также снизилась доля жалоб на наиболее тяжелые симптомы простуды, выяснила компания "Биннофарм групп" в своем исследовании, которое есть у РИА Новости. "Россиянки в целом стали меньше сталкиваться с простудными заболеваниями. Половина опрошенных отметила, что болеет не чаще одного раза в полгода. За последние четыре года показатель вырос на 12%. При этом 37% респонденток сообщили, что простужаются раз в два-три месяца, еще 11% – раз в месяц и чаще", - говорится в исследовании среди тысячи женщин. "Одновременно за последние четыре года снизилась доля жалоб на наиболее тяжелые симптомы простуды", - добавляется там. В компании уточнили, что число россиянок, сталкивающихся с кашлем, сократилось на 11 процентных пунктов - до 80%, с высокой температурой – на 15 процентных пунктов, до 69%, а с синуситом – на 16 процентных пунктов, до 18%. Помимо этого, исследование показало изменение подходов к лечению и профилактике сезонных заболеваний. Если в 2022 году противовирусные препараты для лечения использовали 84% женщин, то в 2026 году — уже 77%. "Снижается и популярность витаминов: за четыре года доля респонденток, принимающих витаминные комплексы для лечения простуды, сократилась с 46% до 41%, для профилактики — с 64% до 56%. При этом часть россиянок по-прежнему предпочитает альтернативные способы борьбы с простудой", - отмечается в исследовании. Так, более четверти женщин лечатся народными средствами, 22% выбирают синтетические препараты из аптеки, а 18% – лекарства на основе натуральных компонентов из аптеки. "За последние годы заметно изменилось отношение россиян к сезонным заболеваниям — люди стали внимательнее относиться к выбору средств лечения простуды. Одновременно снижается число жалоб на тяжелые симптомы заболевания. При этом важно сохранять ответственный подход к лечению и своевременно обращаться к врачу за квалифицированной помощью", — подытожили в компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, здоровье
Общество , Бизнес, Здоровье
06:18 17.05.2026 (обновлено: 06:42 17.05.2026)
 
Исследование показало, как часто россиянки болеют простудой

РИА Новости: половина россиянок признались, что стали чаще болеть простудой

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Половина россиянок признались, что стали простужаться не чаще одного раза в полгода, этот показатель вырос на 12% за последние четыре года, за этот период также снизилась доля жалоб на наиболее тяжелые симптомы простуды, выяснила компания "Биннофарм групп" в своем исследовании, которое есть у РИА Новости.
"Россиянки в целом стали меньше сталкиваться с простудными заболеваниями. Половина опрошенных отметила, что болеет не чаще одного раза в полгода. За последние четыре года показатель вырос на 12%. При этом 37% респонденток сообщили, что простужаются раз в два-три месяца, еще 11% – раз в месяц и чаще", - говорится в исследовании среди тысячи женщин.
"Одновременно за последние четыре года снизилась доля жалоб на наиболее тяжелые симптомы простуды", - добавляется там.
В компании уточнили, что число россиянок, сталкивающихся с кашлем, сократилось на 11 процентных пунктов - до 80%, с высокой температурой – на 15 процентных пунктов, до 69%, а с синуситом – на 16 процентных пунктов, до 18%.
Помимо этого, исследование показало изменение подходов к лечению и профилактике сезонных заболеваний. Если в 2022 году противовирусные препараты для лечения использовали 84% женщин, то в 2026 году — уже 77%.
"Снижается и популярность витаминов: за четыре года доля респонденток, принимающих витаминные комплексы для лечения простуды, сократилась с 46% до 41%, для профилактики — с 64% до 56%. При этом часть россиянок по-прежнему предпочитает альтернативные способы борьбы с простудой", - отмечается в исследовании.
Так, более четверти женщин лечатся народными средствами, 22% выбирают синтетические препараты из аптеки, а 18% – лекарства на основе натуральных компонентов из аптеки.
"За последние годы заметно изменилось отношение россиян к сезонным заболеваниям — люди стали внимательнее относиться к выбору средств лечения простуды. Одновременно снижается число жалоб на тяжелые симптомы заболевания. При этом важно сохранять ответственный подход к лечению и своевременно обращаться к врачу за квалифицированной помощью", — подытожили в компании.
 
ОбществоБизнесЗдоровье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала