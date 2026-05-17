В Израиле прогремел крупный взрыв

Крупный взрыв в окрестностях израильского города Бейт-Шемеш раздался в субботу вечером - это оказалось запланированное испытание государственной оборонной... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T00:59+0300

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Крупный взрыв в окрестностях израильского города Бейт-Шемеш раздался в субботу вечером - это оказалось запланированное испытание государственной оборонной компании Tomer, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на фирму. "Мощный взрыв был слышен неподалеку от Бейт-Шемета, расположенного в окрестностях Иерусалима... В своем заявлении Tomer, которая занимается разработкой двигателей для ракет и снарядов, заявила, что этот взрыв был "заранее запланированным экспериментом, который был проведен в соответствии с планом", - говорится в публикации газеты.

