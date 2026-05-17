"Говорить со стеной". Заявление Каллас о диалоге с Россией удивило Запад - 17.05.2026, ПРАЙМ
"Говорить со стеной". Заявление Каллас о диалоге с Россией удивило Запад
"Говорить со стеной". Заявление Каллас о диалоге с Россией удивило Запад

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о якобы неготовности России к переговорам по разрешению конфликта в Украине.
"Уверен, что они не захотят с тобой разговаривать. Это как говорить со стеной", — высказался @nicolasktown2.
"В качестве альтернативы, мы могли бы полностью прекратить войну, договорившись о том, что Украина останется нейтральной и не вступит в ЕС и НАТО. Если бы мы сделали это с самого начала, войны бы не было, и к нам бы поступали большие объемы дешевой нефти и газа. Или… мы можем продолжать делать ту же самую глупость, которая привела нас к нынешнему положению", — отметил @MiltonicMindset.
"Все представители политического класса должны проходить текст… в том числе на IQ", — предложил @SportingWoody.
"Немного терпения, Кая, ведь твои 229 санкций наверняка начнут давать о себе знать со дня на день?" — резюмировал @gs5139668.
На прошлой неделе российский президент Владимир Путин отметил, что Москва рассматривает в качестве посредника в переговорах с ЕС любого лидера, который воздержался от негативных комментариев в адрес России.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что для Каи Каллас будет неблагоразумно становиться переговорщиком с Москвой.
