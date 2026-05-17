https://1prime.ru/20260517/kitaj-869994286.html

Китай остается крупнейшим торговым партнером России, заявил Чжан Гоцин

Китай остается крупнейшим торговым партнером России, заявил Чжан Гоцин - 17.05.2026, ПРАЙМ

Китай остается крупнейшим торговым партнером России, заявил Чжан Гоцин

Китай остается крупнейшим торговым партнером России на протяжении 16 лет подряд, заявил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин на церемонии открытия X... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T05:30+0300

2026-05-17T05:30+0300

2026-05-17T06:24+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

кнр

харбин

си цзиньпин

владимир путин

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869994286.jpg?1778988260

ХАРБИН (Китай), 17 мая – ПРАЙМ. Китай остается крупнейшим торговым партнером России на протяжении 16 лет подряд, заявил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин на церемонии открытия X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. "Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху функционируют на высоком уровне и демонстрируют устойчивый прогресс, принося плодотворные результаты в сотрудничестве в различных областях", - заявил Чжан Гоцин. По его словам, "это внесло больше стабильности и определенности в изменчивую международную ситуацию". "Китай остается крупнейшим торговым партнером России на протяжении 16 лет подряд", - указал китайский вице-премьер. Он отметил, что стороны реализуют ряд крупных проектов, быстро развивается трансграничное транспортное сообщение, новые области сотрудничества демонстрируют многообещающие результаты, углубляется сотрудничество между северо-востоком Китая и Дальним Востоком России. Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

китай

кнр

харбин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, кнр, харбин, си цзиньпин, владимир путин, госсовет