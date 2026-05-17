Китай будет закупать сельхозпродукцию США на 17 миллиардов долларов в год
Китай согласился ежегодно до 2028 года закупать у США сельхозпродукцию на 17 миллиардов долларов, сообщает Белый дом по итогам визита в Пекин американского... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T20:54+0300
ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Китай согласился ежегодно до 2028 года закупать у США сельхозпродукцию на 17 миллиардов долларов, сообщает Белый дом по итогам визита в Пекин американского лидера Дональда Трампа. "Китай закупит как минимум на 17 миллиардов долларов ежегодно сельхозпродукции", - говорится в сообщении Белого дома. Отмечается, что закупки состоятся в 2027 и 2028 годах, а в 2026 году сумма будет пропорционально пересчитана. Это станет дополнением к обязательствам по покупке сои от октября 2025 года, говорится в сообщении.
