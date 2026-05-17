Китай ответит на обеспокоенность США по редкоземам, заявил Белый дом - 17.05.2026, ПРАЙМ
Китай ответит на обеспокоенность США по редкоземам, заявил Белый дом
2026-05-17T21:20+0300
21:20 17.05.2026
 
Китай ответит на обеспокоенность США по редкоземам, заявил Белый дом

Белый дом: Китай согласился рассмотреть обеспокоенность США о дефиците редкоземов

ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Пекин согласился рассмотреть обеспокоенность США о дефиците редкоземельных металлов, сообщает Белый дом по итогам визита в Китай американского лидера Дональда Трампа.
"Китай ответит на обеспокоенности США о дефиците в цепочках поставок, связанном с редкоземельными металлами и другими критическими минералами", - говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что речь идет об иттрии, скандии, неодиме и индии.
"Китай также ответит на обеспокоенности США относительно запретов и ограничений на продажу оборудования и технологий для производства и обработки редкоземельных металлов", - говорится в сообщении.
