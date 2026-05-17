Китай ответит на обеспокоенность США по редкоземам, заявил Белый дом
Пекин согласился рассмотреть обеспокоенность США о дефиците редкоземельных металлов, сообщает Белый дом по итогам визита в Китай американского лидера Дональда... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T21:20+0300
ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Пекин согласился рассмотреть обеспокоенность США о дефиците редкоземельных металлов, сообщает Белый дом по итогам визита в Китай американского лидера Дональда Трампа. "Китай ответит на обеспокоенности США о дефиците в цепочках поставок, связанном с редкоземельными металлами и другими критическими минералами", - говорится в сообщении Белого дома. Отмечается, что речь идет об иттрии, скандии, неодиме и индии. "Китай также ответит на обеспокоенности США относительно запретов и ограничений на продажу оборудования и технологий для производства и обработки редкоземельных металлов", - говорится в сообщении.
