В Лондоне полиция задержала более 30 человек на акции протеста - 17.05.2026, ПРАЙМ
В Лондоне полиция задержала более 30 человек на акции протеста
2026-05-17T00:02+0300
2026-05-17T00:37+0300
2026
00:02 17.05.2026 (обновлено: 00:37 17.05.2026)
 
В Лондоне более 30 человек задержали за протест против курса правительства

ЛОНДОН, 16 мая - ПРАЙМ. Полиция задержала более 30 человек в ходе акций протеста в Лондоне, заявили в Скотленд-Ярд.
Ранее сотни тысяч протестующих против британского правительства националистов прошли маршем через центр Лондона и начали митинг возле британского парламента. Также в другой части города прошел крупный пропалестинский протест.
"Митинги в рамках обеих акций протеста продолжаются. На данный момент задержан 31 человек", - говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что серьезных инцидентов во время протестов не произошло.
Ранее Томми Робинсон, антиисламский активист и организатор акции националистов, заявил, что правый марш стал самым крупным в истории страны, и оценил число участников в миллионы.
 
