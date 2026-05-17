В Лондоне полиция задержала более 30 человек на акции протеста

Полиция задержала более 30 человек в ходе акций протеста в Лондоне, заявили в Скотленд-Ярд. | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T00:02+0300

ЛОНДОН, 16 мая - ПРАЙМ. Полиция задержала более 30 человек в ходе акций протеста в Лондоне, заявили в Скотленд-Ярд. Ранее сотни тысяч протестующих против британского правительства националистов прошли маршем через центр Лондона и начали митинг возле британского парламента. Также в другой части города прошел крупный пропалестинский протест. "Митинги в рамках обеих акций протеста продолжаются. На данный момент задержан 31 человек", - говорится в заявлении полиции. Отмечается, что серьезных инцидентов во время протестов не произошло. Ранее Томми Робинсон, антиисламский активист и организатор акции националистов, заявил, что правый марш стал самым крупным в истории страны, и оценил число участников в миллионы.

