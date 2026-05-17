В Сбербанке рассказали о развитии импортозамещения в России - 17.05.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали о развитии импортозамещения в России
2026-05-17T16:39+0300
экономика
россия
сбербанк
ПРАЙМ
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
16:39 17.05.2026
 
В Сбербанке рассказали о развитии импортозамещения в России

Меньшов: импортозамещение в России развивается неравномерно

Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Импортозамещение в России развивается неравномерно, в одних сферах быстрее, а в других медленнее - и это естественно: так, лидируют офисное программное обеспечение (ПО), операционные системы, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии конференции ЦИПР-2026 старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов.
"Импортозамещение в России развивается неравномерно - и это естественно. Быстрее всего замещаются горизонтальные ИТ-слои: офисное ПО, операционные системы, СУБД, виртуализация", - сообщил он.
Однако в большинстве отраслей - финансах, телекоме, ретейле - уже сформирован промышленный контур, который опирается на зрелые отечественные продукты, добавил Меньшов.
По его словам, вызовы импортозамещения начинаются там, где нужно заменить не один продукт, а целую технологическую цепочку, которая накапливалась годами.
"Основная задача сегодня - не поиск формального отечественного аналога, а сборка целостного технологического контура", - пояснил старший вице-президент.
Он отметил, что в аппаратной базе зависимость от внешних цепочек поставок сохраняется, особенно в высоконагруженных и специализированных компонентах. Поэтому в ближайшей перспективе останутся гибридные архитектуры. В свою очередь в системном и платформенном ПО отечественные решения в ряде классов достигли необходимой для промышленного применения зрелости, продолжил собеседник агентства. И дальнейшее развитие связано не столько с созданием "еще одного аналога", сколько с доработкой существующих продуктов.
На уровне прикладных решений и финтеха технологический барьер ниже, утверждает Меньшов. Но когда рынок параллельно создает множество похожих решений, ресурсы распыляются. Поэтому здесь ключевое значение приобретают единые API, отраслевые стандарты и согласованные архитектурные подходы. Иначе вместо технологического суверенитета страна получит множество плохо совместимых между собой продуктов, сказал он.
"Главный вопрос импортозамещения уже изменился. Раньше он звучал так: есть ли российский аналог конкретного продукта? Сегодня - можем ли мы построить целостный, зрелый и устойчивый технологический контур? Речь идет о формировании собственного технологического уклада, а не просто импортозамещения. И здесь искусственный интеллект играет важную роль", - подытожил Меньшов.
ЭкономикаРОССИЯСбербанк
 
 
