https://1prime.ru/20260517/oman-869996421.html

В Омане рассказали о росте турпотока в Россию

В Омане рассказали о росте турпотока в Россию - 17.05.2026, ПРАЙМ

В Омане рассказали о росте турпотока в Россию

Число туристов из Омана, посетивших Россию в 2025 году, выросло в два раза по сравнению с 2024 годом - с 10 тысяч до 20 тысяч человек, заявил РИА Новости... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T08:20+0300

2026-05-17T08:20+0300

2026-05-17T08:20+0300

экономика

туризм

россия

оман

казань

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84240/61/842406157_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_dc7718cbf85c11c376f46080b684e9f7.jpg

КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Число туристов из Омана, посетивших Россию в 2025 году, выросло в два раза по сравнению с 2024 годом - с 10 тысяч до 20 тысяч человек, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел султаната по политическим вопросам Халифа Бен Али Аль-Харси. “В 2025 году было около 20 тысяч туристов, а в 2024 - 10 тысяч. В два раза увеличилось число”, - сказал он в беседе с агентством на полях форума в Казани. В июле прошлого года вступило в силу соглашение между Россией и Оманом о взаимной отмене визовых требований. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" прошел в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.

https://1prime.ru/20260430/oman-869592628.html

оман

казань

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, оман, казань, рф