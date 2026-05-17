В Омане рассказали о росте турпотока в Россию
Число туристов из Омана, посетивших Россию в 2025 году, выросло в два раза по сравнению с 2024 годом - с 10 тысяч до 20 тысяч человек, заявил РИА Новости...
2026-05-17T08:20+0300
КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Число туристов из Омана, посетивших Россию в 2025 году, выросло в два раза по сравнению с 2024 годом - с 10 тысяч до 20 тысяч человек, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел султаната по политическим вопросам Халифа Бен Али Аль-Харси. “В 2025 году было около 20 тысяч туристов, а в 2024 - 10 тысяч. В два раза увеличилось число”, - сказал он в беседе с агентством на полях форума в Казани. В июле прошлого года вступило в силу соглашение между Россией и Оманом о взаимной отмене визовых требований. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" прошел в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
