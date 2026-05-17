Онищенко оценил опасность Эболы
Лихорадка Эбола более опасна и имеет большие шансы на распространение, чем хантавирус, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, сообщил... | 17.05.2026, ПРАЙМ
здоровье
общество
уганда
геннадий онищенко
ран
воз
уганда
ПРАЙМ
16:14 17.05.2026
 
Онищенко оценил опасность Эболы

Онищенко: Эбола опаснее, чем хантавирус

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Лихорадка Эбола более опасна и имеет большие шансы на распространение, чем хантавирус, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Эбола опаснее, чем хантавирус, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. У нее больше шансов на распространение", - сказал Онищенко.
Он добавил, что дальнейшая ситуация в России будет зависеть от предпринятых мер. По мнению академика, необходимо уделять внимание санитарному контролю не только на государственных границах, но и на территориях, на которых могут происходить завозы инфекции.
Онищенко отметил, что глобальное распространение лихорадки Эбола маловероятно.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде как "чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение".
