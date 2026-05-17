В ОП предложили ограничить доступ к соцсетям только с 14 лет
2026-05-17T04:02+0300
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости предложил рассмотреть возможность введения допуска к социальным сетям только с 14 лет.
"Разумные ограничения, безусловно, нужны. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт, возраст доступа варьируется в среднем на уровне с 16 лет. Считаю, что если устанавливать планку доступа, то речь может идти о возрасте с 14 лет", - сказал Машаров.
Эксперт отметил, что введение возрастных ограничений для доступа к соцсетям может помочь в борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей, однако такие меры должны учитывать проблему использования VPN-сервисов, через которые подростки уже сейчас обходят блокировки для доступа к мессенджерам и онлайн-играм.
"В сети мошенников сейчас попадают дети и взрослые всех возрастов. Определенное ограничение с 14 лет однозначно отсечет возможные контакты детей с мошенниками, но при этом не даст полной гарантии, если подросток использует вышеописанные обходы для входа в социальные сети", - добавил член ОП РФ.
Машаров напомнил, что ранее в беседе с РИА Новости он предлагал ограничивать доступ к социальным сетям с 16 лет. Но, по словам эксперта, с учетом уже предпринятых мер со стороны государства, которые позволили отсечь большой процент трафика мошеннических атак на детей, этот возраст можно изменить и установить ограничения с 14 лет.
