Швеция и Индия договорились о стратегическом партнерстве
2026-05-17T21:54+0300
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Швеция и Индия договорились вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства, следует из заявления шведского правительства. "Премьер-министр (Швеции - ред.) Ульф Кристерссон принял премьер-министра Индии Нарендру Моди в Гетеборге по случаю повышения уровня двусторонних отношений Швеции и Индии до стратегического партнерства", - говорится в заявлении на сайте правительства Швеции. Швеция и Индия планируют усилить сотрудничество в ряде сфер, включая космическую, новые технологии, а также зеленую энергетику. В рамках партнерства страны договорились удвоить экономические обмены в течение пяти лет.
