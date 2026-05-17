https://1prime.ru/20260517/partnerstvo-870003218.html
Швеция и Индия договорились о стратегическом партнерстве
Швеция и Индия договорились о стратегическом партнерстве - 17.05.2026, ПРАЙМ
Швеция и Индия договорились о стратегическом партнерстве
Швеция и Индия договорились вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства, следует из заявления шведского правительства. | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T21:54+0300
2026-05-17T21:54+0300
2026-05-17T21:54+0300
мировая экономика
швеция
индия
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Швеция и Индия договорились вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства, следует из заявления шведского правительства. "Премьер-министр (Швеции - ред.) Ульф Кристерссон принял премьер-министра Индии Нарендру Моди в Гетеборге по случаю повышения уровня двусторонних отношений Швеции и Индии до стратегического партнерства", - говорится в заявлении на сайте правительства Швеции. Швеция и Индия планируют усилить сотрудничество в ряде сфер, включая космическую, новые технологии, а также зеленую энергетику. В рамках партнерства страны договорились удвоить экономические обмены в течение пяти лет.
швеция
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, швеция, индия, нарендра моди
Мировая экономика, ШВЕЦИЯ, ИНДИЯ, Нарендра Моди
Швеция и Индия договорились о стратегическом партнерстве
Швеция и Индия договорились вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Швеция и Индия договорились вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства, следует из заявления шведского правительства.
"Премьер-министр (Швеции
- ред.) Ульф Кристерссон принял премьер-министра Индии Нарендру Моди
в Гетеборге по случаю повышения уровня двусторонних отношений Швеции и Индии до стратегического партнерства", - говорится в заявлении на сайте правительства Швеции.
Швеция и Индия планируют усилить сотрудничество в ряде сфер, включая космическую, новые технологии, а также зеленую энергетику.
В рамках партнерства страны договорились удвоить экономические обмены в течение пяти лет.