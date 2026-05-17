https://1prime.ru/20260517/peskov-869998580.html

Песков оценил важность ядерного сдерживания

Песков оценил важность ядерного сдерживания - 17.05.2026, ПРАЙМ

Песков оценил важность ядерного сдерживания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем национальной безопасности страны. | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T13:55+0300

2026-05-17T13:55+0300

2026-05-17T13:55+0300

политика

россия

общество

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем национальной безопасности страны. "Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание - это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20260308/finlyandiya-868119553.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , дмитрий песков