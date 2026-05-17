https://1prime.ru/20260517/peskov-869998580.html
Песков оценил важность ядерного сдерживания
Песков оценил важность ядерного сдерживания - 17.05.2026, ПРАЙМ
Песков оценил важность ядерного сдерживания
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем национальной безопасности страны. | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T13:55+0300
2026-05-17T13:55+0300
2026-05-17T13:55+0300
политика
россия
общество
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем национальной безопасности страны. "Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание - это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20260308/finlyandiya-868119553.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков
Песков оценил важность ядерного сдерживания
Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем нацбезопасности