Песков оценил важность ядерного сдерживания - 17.05.2026, ПРАЙМ
Песков оценил важность ядерного сдерживания
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем национальной безопасности страны. | 17.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем национальной безопасности страны. "Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание - это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
13:55 17.05.2026
 
Песков оценил важность ядерного сдерживания

Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем нацбезопасности

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем национальной безопасности страны.
"Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание - это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
