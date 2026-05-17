Каллас лучше не быть переговорщиком с Россией, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в интересах главы европейской дипломатии Каи Каллас - не быть переговорщиком с Россией. | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T14:10+0300
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в интересах главы европейской дипломатии Каи Каллас - не быть переговорщиком с Россией. "В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется. Если вы помните, (президент РФ Владимир - ред.) Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Путин ранее сообщил, что Москва видит переговорщиком со стороны ЕС любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.
