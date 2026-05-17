Британский премьер покинет пост по собственной инициативе, пишут СМИ

2026-05-17T05:42+0300

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве утверждает, что премьер Великобритании Кир Стармер покинет пост по собственной инициативе. Ранее почти 100 депутатов призвали к отставке Стармера после провала партии лейбористов на местных выборах. Как со ссылкой на источники в пятницу сообщила газета Financial Times, британские чиновники опасаются борьбы за власть внутри правящей партии лейбористов, которая может парализовать работу государственного аппарата. "Кир Стармер сказал своим близким друзьям, что он намеревается покинуть пост премьера", - написал колумнист. По словам неназванного члена кабинета министров Великобритании, с которым побеседовал Ходжес, Стармер понимает, какая политическая ситуация сложилась в стране, но он хочет покинуть пост "достойно". "Все еще неясно, когда именно будет сделано это заявление", - отмечается в статье колумниста. По данным газеты Telegraph, Стармер может уйти в отставку и отдать свой пост мэру Манчестера Энди Бернхэму, если тот победит на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд.

