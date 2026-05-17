Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский премьер покинет пост по собственной инициативе, пишут СМИ - 17.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260517/premer-869994413.html
Британский премьер покинет пост по собственной инициативе, пишут СМИ
Британский премьер покинет пост по собственной инициативе, пишут СМИ - 17.05.2026, ПРАЙМ
Британский премьер покинет пост по собственной инициативе, пишут СМИ
Колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве утверждает, что премьер Великобритании Кир Стармер покинет пост по... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T05:42+0300
2026-05-17T06:23+0300
общество
бизнес
мировая экономика
великобритания
кир стармер
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869994413.jpg?1778988235
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве утверждает, что премьер Великобритании Кир Стармер покинет пост по собственной инициативе. Ранее почти 100 депутатов призвали к отставке Стармера после провала партии лейбористов на местных выборах. Как со ссылкой на источники в пятницу сообщила газета Financial Times, британские чиновники опасаются борьбы за власть внутри правящей партии лейбористов, которая может парализовать работу государственного аппарата. "Кир Стармер сказал своим близким друзьям, что он намеревается покинуть пост премьера", - написал колумнист. По словам неназванного члена кабинета министров Великобритании, с которым побеседовал Ходжес, Стармер понимает, какая политическая ситуация сложилась в стране, но он хочет покинуть пост "достойно". "Все еще неясно, когда именно будет сделано это заявление", - отмечается в статье колумниста. По данным газеты Telegraph, Стармер может уйти в отставку и отдать свой пост мэру Манчестера Энди Бернхэму, если тот победит на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд.
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, мировая экономика, великобритания, кир стармер, financial times
Общество , Бизнес, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Financial Times
05:42 17.05.2026 (обновлено: 06:23 17.05.2026)
 
Британский премьер покинет пост по собственной инициативе, пишут СМИ

Колумнист Daily Mail Ходжес: премьер Стармер покинет пост по собственной инициативе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве утверждает, что премьер Великобритании Кир Стармер покинет пост по собственной инициативе.
Ранее почти 100 депутатов призвали к отставке Стармера после провала партии лейбористов на местных выборах. Как со ссылкой на источники в пятницу сообщила газета Financial Times, британские чиновники опасаются борьбы за власть внутри правящей партии лейбористов, которая может парализовать работу государственного аппарата.
"Кир Стармер сказал своим близким друзьям, что он намеревается покинуть пост премьера", - написал колумнист.
По словам неназванного члена кабинета министров Великобритании, с которым побеседовал Ходжес, Стармер понимает, какая политическая ситуация сложилась в стране, но он хочет покинуть пост "достойно".
"Все еще неясно, когда именно будет сделано это заявление", - отмечается в статье колумниста.
По данным газеты Telegraph, Стармер может уйти в отставку и отдать свой пост мэру Манчестера Энди Бернхэму, если тот победит на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд.
 
ОбществоБизнесМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала