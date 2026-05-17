Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров - 17.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260517/rosfinmonitoring-869993600.html
В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров
В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров - 17.05.2026, ПРАЙМ
В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров
Росфинмониторинг не контролирует особым образом никакие профессиональные сообщества или публичных лиц, в том числе – блогеров, внимание финансовой разведки в... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T03:47+0300
2026-05-17T05:11+0300
технологии
экономика
финансы
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869993600.jpg?1778983872
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не контролирует особым образом никакие профессиональные сообщества или публичных лиц, в том числе – блогеров, внимание финансовой разведки в равной степени привлекают все, кто нарушает нормы финансового регулирования, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "Мы не рассматриваем блогеров отдельно, и вообще, как правило, не выделяем какие-то профессиональные сообщества. Для нас либо ты нарушаешь закон, либо нет", – сказал Негляд. "Мы следим за тем, чтобы преступные доходы не попадали в финансовую систему, либо средства не направлялись на финансирование террористической либо экстремистской деятельности, и это не связано с публичной деятельностью отдельных лиц", - добавил он. Замглавы Росфинмониторинга признал, что истории о заморозке счетов блогеров широко расходятся в публичной сфере, поэтому создается впечатление, что контролирующие органы уделяют им какое-то особое внимание. "Это искажение восприятия", - заявил Негляд. "На самом деле, внимание финансовой разведки ко всем ровное. Если мы видим нарушение, начинаем усиленный контроль. И если он оказывается блогером, то эта история часто оказывается на слуху", - объяснил замглавы ведомства.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, росфинмониторинг
Технологии, Экономика, Финансы, Росфинмониторинг
03:47 17.05.2026 (обновлено: 05:11 17.05.2026)
 
В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров

РИА Новости: Росфинмониторинг не контролирует блогеров особым образом

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не контролирует особым образом никакие профессиональные сообщества или публичных лиц, в том числе – блогеров, внимание финансовой разведки в равной степени привлекают все, кто нарушает нормы финансового регулирования, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Мы не рассматриваем блогеров отдельно, и вообще, как правило, не выделяем какие-то профессиональные сообщества. Для нас либо ты нарушаешь закон, либо нет", – сказал Негляд.
"Мы следим за тем, чтобы преступные доходы не попадали в финансовую систему, либо средства не направлялись на финансирование террористической либо экстремистской деятельности, и это не связано с публичной деятельностью отдельных лиц", - добавил он.
Замглавы Росфинмониторинга признал, что истории о заморозке счетов блогеров широко расходятся в публичной сфере, поэтому создается впечатление, что контролирующие органы уделяют им какое-то особое внимание. "Это искажение восприятия", - заявил Негляд.
"На самом деле, внимание финансовой разведки ко всем ровное. Если мы видим нарушение, начинаем усиленный контроль. И если он оказывается блогером, то эта история часто оказывается на слуху", - объяснил замглавы ведомства.
 
ЭкономикаТехнологииФинансыРосфинмониторинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала