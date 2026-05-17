https://1prime.ru/20260517/rosfinmonitoring-869993600.html
В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров
В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров - 17.05.2026, ПРАЙМ
В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров
Росфинмониторинг не контролирует особым образом никакие профессиональные сообщества или публичных лиц, в том числе – блогеров, внимание финансовой разведки в... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T03:47+0300
2026-05-17T03:47+0300
2026-05-17T05:11+0300
технологии
экономика
финансы
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869993600.jpg?1778983872
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не контролирует особым образом никакие профессиональные сообщества или публичных лиц, в том числе – блогеров, внимание финансовой разведки в равной степени привлекают все, кто нарушает нормы финансового регулирования, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "Мы не рассматриваем блогеров отдельно, и вообще, как правило, не выделяем какие-то профессиональные сообщества. Для нас либо ты нарушаешь закон, либо нет", – сказал Негляд. "Мы следим за тем, чтобы преступные доходы не попадали в финансовую систему, либо средства не направлялись на финансирование террористической либо экстремистской деятельности, и это не связано с публичной деятельностью отдельных лиц", - добавил он. Замглавы Росфинмониторинга признал, что истории о заморозке счетов блогеров широко расходятся в публичной сфере, поэтому создается впечатление, что контролирующие органы уделяют им какое-то особое внимание. "Это искажение восприятия", - заявил Негляд. "На самом деле, внимание финансовой разведки ко всем ровное. Если мы видим нарушение, начинаем усиленный контроль. И если он оказывается блогером, то эта история часто оказывается на слуху", - объяснил замглавы ведомства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, росфинмониторинг
Технологии, Экономика, Финансы, Росфинмониторинг
В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров
РИА Новости: Росфинмониторинг не контролирует блогеров особым образом
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не контролирует особым образом никакие профессиональные сообщества или публичных лиц, в том числе – блогеров, внимание финансовой разведки в равной степени привлекают все, кто нарушает нормы финансового регулирования, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Мы не рассматриваем блогеров отдельно, и вообще, как правило, не выделяем какие-то профессиональные сообщества. Для нас либо ты нарушаешь закон, либо нет", – сказал Негляд.
"Мы следим за тем, чтобы преступные доходы не попадали в финансовую систему, либо средства не направлялись на финансирование террористической либо экстремистской деятельности, и это не связано с публичной деятельностью отдельных лиц", - добавил он.
Замглавы Росфинмониторинга признал, что истории о заморозке счетов блогеров широко расходятся в публичной сфере, поэтому создается впечатление, что контролирующие органы уделяют им какое-то особое внимание. "Это искажение восприятия", - заявил Негляд.
"На самом деле, внимание финансовой разведки ко всем ровное. Если мы видим нарушение, начинаем усиленный контроль. И если он оказывается блогером, то эта история часто оказывается на слуху", - объяснил замглавы ведомства.