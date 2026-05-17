В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров

2026-05-17T03:47+0300

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не контролирует особым образом никакие профессиональные сообщества или публичных лиц, в том числе – блогеров, внимание финансовой разведки в равной степени привлекают все, кто нарушает нормы финансового регулирования, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "Мы не рассматриваем блогеров отдельно, и вообще, как правило, не выделяем какие-то профессиональные сообщества. Для нас либо ты нарушаешь закон, либо нет", – сказал Негляд. "Мы следим за тем, чтобы преступные доходы не попадали в финансовую систему, либо средства не направлялись на финансирование террористической либо экстремистской деятельности, и это не связано с публичной деятельностью отдельных лиц", - добавил он. Замглавы Росфинмониторинга признал, что истории о заморозке счетов блогеров широко расходятся в публичной сфере, поэтому создается впечатление, что контролирующие органы уделяют им какое-то особое внимание. "Это искажение восприятия", - заявил Негляд. "На самом деле, внимание финансовой разведки ко всем ровное. Если мы видим нарушение, начинаем усиленный контроль. И если он оказывается блогером, то эта история часто оказывается на слуху", - объяснил замглавы ведомства.

internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

технологии, финансы, росфинмониторинг