Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в России

Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс". | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T11:13+0300

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс". По информации ведомства со ссылкой на данные данным Africa CDC, в провинции Итури Демократической Республики Конго зарегистрирована вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (ББВЭ). Сообщалось о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными. "Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует", - говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется система "Периметр" для оценки и минимизации рисков. "Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. Это позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения", - отметили в ведомстве.

