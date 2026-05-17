https://1prime.ru/20260517/rossija-869994642.html
Чжан Гоцин призвал Россию и Китай укреплять основу двусторонней торговли
Чжан Гоцин призвал Россию и Китай укреплять основу двусторонней торговли - 17.05.2026, ПРАЙМ
Чжан Гоцин призвал Россию и Китай укреплять основу двусторонней торговли
Россия и Китай должны последовательно расширять взаимный доступ на рынки сельскохозяйственной и пищевой продукции, заявил в воскресенье вице-премьер Госсовета... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T05:45+0300
2026-05-17T05:45+0300
2026-05-17T06:22+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
харбин
кнр
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869994642.jpg?1778988154
ХАРБИН (Китай), 17 мая – ПРАЙМ. Россия и Китай должны последовательно расширять взаимный доступ на рынки сельскохозяйственной и пищевой продукции, заявил в воскресенье вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин на церемонии открытия X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. "Необходимо укреплять основу двусторонней торговли, продолжать развивать торговлю традиционными сырьевыми товарами, такими как энергоносители и полезные ископаемым, последовательно расширять взаимный доступ на рынки сельскохозяйственной и пищевой продукции", - заявил Чжан Гоцин. Он также отметил необходимость содействовать расширению и модернизации трансграничной электронной коммерции, поддерживать взаимную торговлю жителей приграничных районов двух стран, расширять торговлю услугами. Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
китай
харбин
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, харбин, кнр, госсовет
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Харбин, КНР, Госсовет
Чжан Гоцин призвал Россию и Китай укреплять основу двусторонней торговли
Чжан Гоцин: Россия и Китай должны расширять взаимный доступ на рынки сельхозпродукции
ХАРБИН (Китай), 17 мая – ПРАЙМ. Россия и Китай должны последовательно расширять взаимный доступ на рынки сельскохозяйственной и пищевой продукции, заявил в воскресенье вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин на церемонии открытия X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
"Необходимо укреплять основу двусторонней торговли, продолжать развивать торговлю традиционными сырьевыми товарами, такими как энергоносители и полезные ископаемым, последовательно расширять взаимный доступ на рынки сельскохозяйственной и пищевой продукции", - заявил Чжан Гоцин.
Он также отметил необходимость содействовать расширению и модернизации трансграничной электронной коммерции, поддерживать взаимную торговлю жителей приграничных районов двух стран, расширять торговлю услугами.
Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".