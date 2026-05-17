https://1prime.ru/20260517/rossija-869994642.html

Чжан Гоцин призвал Россию и Китай укреплять основу двусторонней торговли

Чжан Гоцин призвал Россию и Китай укреплять основу двусторонней торговли - 17.05.2026, ПРАЙМ

Чжан Гоцин призвал Россию и Китай укреплять основу двусторонней торговли

Россия и Китай должны последовательно расширять взаимный доступ на рынки сельскохозяйственной и пищевой продукции, заявил в воскресенье вице-премьер Госсовета... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T05:45+0300

2026-05-17T05:45+0300

2026-05-17T06:22+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

харбин

кнр

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869994642.jpg?1778988154

ХАРБИН (Китай), 17 мая – ПРАЙМ. Россия и Китай должны последовательно расширять взаимный доступ на рынки сельскохозяйственной и пищевой продукции, заявил в воскресенье вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин на церемонии открытия X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. "Необходимо укреплять основу двусторонней торговли, продолжать развивать торговлю традиционными сырьевыми товарами, такими как энергоносители и полезные ископаемым, последовательно расширять взаимный доступ на рынки сельскохозяйственной и пищевой продукции", - заявил Чжан Гоцин. Он также отметил необходимость содействовать расширению и модернизации трансграничной электронной коммерции, поддерживать взаимную торговлю жителей приграничных районов двух стран, расширять торговлю услугами. Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

китай

харбин

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, харбин, кнр, госсовет