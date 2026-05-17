Россия в апреле увеличила закупки свиного мяса из Бразилии

2026-05-17T06:48+0300

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле впятеро в годовом выражении увеличила закупки свиного мяса из Бразилии - свыше 2 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, российские компании ввезли в апреле свинину из Бразилии на 2,3 миллиона долларов против 423,3 тысячи годом ранее. Сумма выросла в 5,4 раза за год. По итогам апреля крупнейшими покупателями свиного мяса у Бразилии стали Филиппины, на которые пришлось 23% от всех поставок, а также Япония - 18,1% и Чили - 8,4%. Доля России от всего импорта составила менее 1%.

