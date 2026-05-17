В России каждая четвертая иностранная компания имеет китайских учредителей - 17.05.2026, ПРАЙМ
В России каждая четвертая иностранная компания имеет китайских учредителей
В России каждая четвертая иностранная компания имеет китайских учредителей

Rusprofile: каждая четвертая иностранная компания в России имеет китайских учредителей

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Каждая четвертая (23,6%) иностранная компания, работающая в России на текущий момент, имеет в своем составе китайских учредителей, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile для РИА Новости.
"Всего в настоящий момент (по состоянию на 13 мая 2026 года) в России зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Компании с китайским участием сейчас занимают долю в 23,6% от общего числа организаций с иностранными учредителями", - выяснили аналитики.
С начала текущего года по сегодняшний день в России зарегистрировали больше 1,5 тысяч компаний с китайским участием - каждый второй бизнес с иностранным учредителями был открыт представителями Поднебесной.
Чаще всего китайские предприниматели открывают бизнес, связанный с оптовой и розничной торговлей, онлайн-торговлей.
Аналитики также рассказали, что по состоянию на конец 2021 года в России было зарегистрировано более 1,4 тысячи компаний с китайскими учредителями (из них более 1 тысячи продолжают работу по сей день). Их доля среди организаций с иностранным участием составляла 3,7%.
 
