Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в марте вдвое нарастила импорт помидоров из Казахстана - 17.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260517/rossija-869995662.html
Россия в марте вдвое нарастила импорт помидоров из Казахстана
Россия в марте вдвое нарастила импорт помидоров из Казахстана - 17.05.2026, ПРАЙМ
Россия в марте вдвое нарастила импорт помидоров из Казахстана
Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана - более чем до 3 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T07:46+0300
2026-05-17T07:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869995662.jpg?1778993170
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана - более чем до 3 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, в марте российские компании ввезли помидоры из Казахстана на 3,2 миллиона долларов против 1,8 миллиона в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла в 1,8 раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года - тогда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов. При этом огурцов Россия стала покупать у Казахстана меньше: сумма поставок сократилась на 25% в месячном выражении - до 1,5 миллиона долларов.
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, казахстан
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН
07:46 17.05.2026
 
Россия в марте вдвое нарастила импорт помидоров из Казахстана

Россия в марте почти вдвое нарастила импорт помидоров из Казахстана

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана - более чем до 3 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики республики.
Так, в марте российские компании ввезли помидоры из Казахстана на 3,2 миллиона долларов против 1,8 миллиона в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла в 1,8 раза за месяц.
Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года - тогда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
При этом огурцов Россия стала покупать у Казахстана меньше: сумма поставок сократилась на 25% в месячном выражении - до 1,5 миллиона долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала