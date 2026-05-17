https://1prime.ru/20260517/rossija-869995662.html

Россия в марте вдвое нарастила импорт помидоров из Казахстана

Россия в марте вдвое нарастила импорт помидоров из Казахстана - 17.05.2026, ПРАЙМ

Россия в марте вдвое нарастила импорт помидоров из Казахстана

Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана - более чем до 3 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T07:46+0300

2026-05-17T07:46+0300

2026-05-17T07:46+0300

экономика

россия

мировая экономика

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869995662.jpg?1778993170

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана - более чем до 3 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, в марте российские компании ввезли помидоры из Казахстана на 3,2 миллиона долларов против 1,8 миллиона в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла в 1,8 раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года - тогда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов. При этом огурцов Россия стала покупать у Казахстана меньше: сумма поставок сократилась на 25% в месячном выражении - до 1,5 миллиона долларов.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, казахстан