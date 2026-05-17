Россия в марте вдвое нарастила импорт помидоров из Казахстана - 17.05.2026, ПРАЙМ
Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана - более чем до 3 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 17.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана - более чем до 3 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики республики.
Так, в марте российские компании ввезли помидоры из Казахстана на 3,2 миллиона долларов против 1,8 миллиона в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла в 1,8 раза за месяц.
Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года - тогда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
При этом огурцов Россия стала покупать у Казахстана меньше: сумма поставок сократилась на 25% в месячном выражении - до 1,5 миллиона долларов.
