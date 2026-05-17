https://1prime.ru/20260517/rossiya--869996221.html

Россия сократила закупки морских водорослей у Южной Кореи

Россия сократила закупки морских водорослей у Южной Кореи - 17.05.2026, ПРАЙМ

Россия сократила закупки морских водорослей у Южной Кореи

Закупки Россией морской капусты и других съедобных водорослей у Южной Кореи в апреле этого года сократились на треть, до минимумов с конца прошлого года,... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T08:09+0300

2026-05-17T08:09+0300

2026-05-17T08:09+0300

экономика

мировая экономика

южная корея

таиланд

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/11/869996037_0:44:1500:888_1920x0_80_0_0_430839d98deee2f7fa1cbacb09a26b7d.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Закупки Россией морской капусты и других съедобных водорослей у Южной Кореи в апреле этого года сократились на треть, до минимумов с конца прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, экспорт Южной Кореей съедобных морских водорослей в Россию в апреле составил 6,5 миллиона долларов - минимум с декабря 2025 года. За месяц снижение составило 34%, а в годовом выражении - 30%. Из съедобных водорослей на прилавках магазинов обычно встречаются консервированная морская капуста и сушеные листья нори для приготовления суши или в виде снеков. Среди основных покупателей съедобных водорослей у Южной Кореи Россия расположилась на четвертом месте. В число лидеров также вошли такие торговые партнеры, как Таиланд (16,8 миллиона долларов), Япония (11,6 миллиона), Китай (9,2 миллиона), Тайвань (3,4 миллиона) и Индонезия (2,1 миллиона). Суммарно за январь-апрель поставки водорослей в Россию из Кореи составили 30 миллионов долларов - на 7% больше, чем годом ранее.

https://1prime.ru/20260515/sguschenka-869958898.html

южная корея

таиланд

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, южная корея, таиланд, япония