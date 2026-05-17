В Сбербанке рассказали, от каких зарубежных IT-решений откажутся
2026-05-17T12:36+0300
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Сбербанк отказался в первом квартале 2026 года от ряда зарубежных вендорских решений - Cloudera и Red Hat, а до конца года откажется от Citrix, Pega и Verint; компания продолжает переход на российские решения, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии конференции ЦИПР-2026 старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов. "По результатам первого квартала мы уже добились технологической независимости от Cloudera и Red Hat более чем для тысячи автоматизированных систем, использующих мониторинг и журналирование. Здесь программа импортозамещения стартовала в 2023 году: были доработаны собственные платформенные решения, а миграция на новую архитектуру прошла без влияния на бизнес-процессы и с полной сохранностью данных", - сообщил он. "В 2026 году мы завершаем отказ от ряда других вендорских решений, среди которых Citrix, Pega и Verint. Одновременно продолжаем миграцию на российские решения еще с шести вендорских продуктов. Подчеркну, что от ряда вендоров мы уходим по архитектурным причинам", - добавил Меньшов. По его словам, многие продукты, построенные для "эпохи до ИИ", не перенесли смены парадигмы. Такие вендоры выпадают из ландшафта даже в тех категориях, где формально их разрешено использовать, пояснил старший вице-президент.
Сбербанк до конца 2026 года откажется от Citrix, Pega и Verint
