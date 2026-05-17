Российские силовики рассказали о потерях ВСУ на Сумском направлении

Анализ некрологов и публикаций украинских волонтеров свидетельствует о значительных потерях ВСУ на сумском направлении, из-за чего командование украинской армии | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T06:48+0300

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Анализ некрологов и публикаций украинских волонтеров свидетельствует о значительных потерях ВСУ на сумском направлении, из-за чего командование украинской армии вынуждено перебрасывать туда элитные подразделения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, на сумское направление перебросили 95-ю десантно-штурмовую бригаду, 130-й отдельный разведывательный батальон и 10-ю горно-штурмовую бригаду из ДНР. "Анализ некрологов и публикаций украинских волонтеров показали, что из-за колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ вынуждено перебрасывать на данный участок фронта отдельные "элитные" подразделения", — рассказал собеседник агентства.

