Российские силовики рассказали о потерях ВСУ на Сумском направлении - 17.05.2026, ПРАЙМ
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ на Сумском направлении
06:48 17.05.2026 (обновлено: 06:50 17.05.2026)
 
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ на Сумском направлении

РИА Новости: ВСУ вынуждены перебрасывать элитные подразделения на Сумское направление

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Анализ некрологов и публикаций украинских волонтеров свидетельствует о значительных потерях ВСУ на сумском направлении, из-за чего командование украинской армии вынуждено перебрасывать туда элитные подразделения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, на сумское направление перебросили 95-ю десантно-штурмовую бригаду, 130-й отдельный разведывательный батальон и 10-ю горно-штурмовую бригаду из ДНР.
"Анализ некрологов и публикаций украинских волонтеров показали, что из-за колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ вынуждено перебрасывать на данный участок фронта отдельные "элитные" подразделения", — рассказал собеседник агентства.
 
