https://1prime.ru/20260517/smi-869995047.html
СМИ пишут об угрозе финансирования безопасности в бальном зале Белого дома
СМИ пишут об угрозе финансирования безопасности в бальном зале Белого дома - 17.05.2026, ПРАЙМ
СМИ пишут об угрозе финансирования безопасности в бальном зале Белого дома
Финансирование обеспечения безопасности в бальном зале Белого дома за счет федеральных средств оказалось под угрозой, передает агентство Рейтер. | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T06:36+0300
2026-05-17T06:36+0300
2026-05-17T06:50+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869995047.jpg?1778989814
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Финансирование обеспечения безопасности в бальном зале Белого дома за счет федеральных средств оказалось под угрозой, передает агентство Рейтер. Республиканцы в сенате США 6 мая вынесли на обсуждение законопроект, который предусматривает выделение около 1 миллиарда долларов на модернизацию системы безопасности для бального зала. "Официальное лицо из сената (парламентарий сената - ред.) в субботу вычеркнуло финансирование безопасности... из крупного пакета расходов, поставив под угрозу попытки республиканцев потратить деньги налогоплательщиков на спорный проект", - говорится в сообщении агентства. Трамп ранее озвучивал стоимость строительства бального зала в пределах от 300 до 400 миллионов долларов. Потом он сообщил, что под помещением зала будет также оборудован новый защищенный бункер. После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию были доставлены антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес Восточное крыло.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
СМИ пишут об угрозе финансирования безопасности в бальном зале Белого дома
Reuters: финансирование безопасности в бальном зале Белого дома оказалось под угрозой
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Финансирование обеспечения безопасности в бальном зале Белого дома за счет федеральных средств оказалось под угрозой, передает агентство Рейтер.
Республиканцы в сенате США 6 мая вынесли на обсуждение законопроект, который предусматривает выделение около 1 миллиарда долларов на модернизацию системы безопасности для бального зала.
"Официальное лицо из сената (парламентарий сената - ред.) в субботу вычеркнуло финансирование безопасности... из крупного пакета расходов, поставив под угрозу попытки республиканцев потратить деньги налогоплательщиков на спорный проект", - говорится в сообщении агентства.
Трамп ранее озвучивал стоимость строительства бального зала в пределах от 300 до 400 миллионов долларов. Потом он сообщил, что под помещением зала будет также оборудован новый защищенный бункер.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию были доставлены антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес Восточное крыло.