Президенты Азербайджана и Сербии обсудили энергетическое сотрудничество

2026-05-17T19:40+0300

БАКУ, 17 мая – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его сербский коллега Александр Вучич обсудили вопросы по углублению сотрудничества между двумя странами в экономической и энергетической сферах, сообщает сайт главы азербайджанского государства. В воскресенье Алиев встретился в Баку с Вучичем. "В ходе беседы стороны обсудили вопросы по углублению сотрудничества в экономической, энергетической, инвестиционной сферах, в области реализации совместных проектов и других направлениях. На встрече была затронута важность выполнения сербской компанией Air Serbia прямых рейсов по маршруту Белград - Баку с точки зрения сближения народов и укрепления туристического потенциала", - говорится в сообщении. Вучич прибыл в Баку для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая в воскресенье стартовала в столице Азербайджана.

россия, баку, азербайджан, белград, александр вучич, оон