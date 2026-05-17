https://1prime.ru/20260517/ssha--870000730.html

Торгпред США объяснил, почему Трамп не обсуждал в Китае пошлины

Торгпред США объяснил, почему Трамп не обсуждал в Китае пошлины - 17.05.2026, ПРАЙМ

Торгпред США объяснил, почему Трамп не обсуждал в Китае пошлины

Американский торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что вопрос пошлин обсуждался с китайскими представителями до визита президента США Дональда Трампа в... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T16:58+0300

2026-05-17T16:58+0300

2026-05-17T16:58+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

дональд трамп

си цзиньпин

скотт бессент

https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Американский торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что вопрос пошлин обсуждался с китайскими представителями до визита президента США Дональда Трампа в Китай, поэтому главе Штатов не пришлось говорить об этом с лидером КНР Си Цзиньпином. "Перед встречей лидеров такие люди, как я и глава минфина (США Скотт Бессент - ред.), встречались с нашими коллегами с китайской стороны. Между собой мы проработали многие вопросы, чтобы президентам не пришлось говорить о них. Поэтому они не говорили о пошлинах", - сказал Грир в интервью АВС. Он напомнил, что для обсуждения вопросов пошлин США и Китай создают Совет по торговле. Грир сообщил, что представители администрации проработали с коллегами из КНР многие вопросы в преддверии визита Трампа. "Я не хочу забегать вперед окончательных корректировок, которые в конце концов могут быть сделаны", - сказал Грир о ходе переговоров по торговле.

https://1prime.ru/20260516/putin-869977340.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент