Торгпред США объяснил, почему Трамп не обсуждал в Китае пошлины
Американский торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что вопрос пошлин обсуждался с китайскими представителями до визита президента США Дональда Трампа в...
2026-05-17T16:58+0300
ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Американский торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что вопрос пошлин обсуждался с китайскими представителями до визита президента США Дональда Трампа в Китай, поэтому главе Штатов не пришлось говорить об этом с лидером КНР Си Цзиньпином. "Перед встречей лидеров такие люди, как я и глава минфина (США Скотт Бессент - ред.), встречались с нашими коллегами с китайской стороны. Между собой мы проработали многие вопросы, чтобы президентам не пришлось говорить о них. Поэтому они не говорили о пошлинах", - сказал Грир в интервью АВС. Он напомнил, что для обсуждения вопросов пошлин США и Китай создают Совет по торговле. Грир сообщил, что представители администрации проработали с коллегами из КНР многие вопросы в преддверии визита Трампа. "Я не хочу забегать вперед окончательных корректировок, которые в конце концов могут быть сделаны", - сказал Грир о ходе переговоров по торговле.
Грир: вопрос пошлин обсуждался с китайскими представителями до визита Трампа