https://1prime.ru/20260517/ssha-870003986.html

"Военные предупреждены". СМИ раскрыли, какой удар США нанесли Польше

"Военные предупреждены". СМИ раскрыли, какой удар США нанесли Польше - 17.05.2026, ПРАЙМ

"Военные предупреждены". СМИ раскрыли, какой удар США нанесли Польше

Варшава из-за технических неполадок с каналами коммуникации вовремя не ознакомилась с извещением со стороны Вашингтона, касающимся отмены переброски... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T23:21+0300

2026-05-17T23:21+0300

2026-05-17T23:21+0300

мировая экономика

общество

польша

сша

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/img/82154/91/821549158_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4146d8d406e4d893240fa7732eb62f65.jpg

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Варшава из-за технических неполадок с каналами коммуникации вовремя не ознакомилась с извещением со стороны Вашингтона, касающимся отмены переброски вспомогательного контингента американских сил на польскую территорию, информирует газета Politico."Польские военные были предупреждены о действиях Пентагона еще в прошлый понедельник (11 мая). Однако сообщение потерялось в секретной электронной почте начальника Генштаба генерала Веслава Кукулы. В результате руководство Министерства обороны и военнослужащие Польши узнали об изменении планов США из СМИ в среду", — говорится в публикации.Помимо этого подчеркивается, что обнаруженное американское послание "не содержало подробностей или разъяснений и состояло только из одной фразы уведомительного характера".До этого журнал Defense News, ссылаясь на анонимного представителя армии, распространил сведения о том, что Соединенные Штаты аннулировали отправку на польские земли второи бронетанковои бригады первои кавалериискои дивизии, численность которои превышает четыре тысячи боицов, вместе с сопутствующим военным имуществом.Военное ведомство США утверждает, что шаг по отмене размещения добавочных американских армеиских подразделении в Польше являлся взвешенным шагом и не носил поспешного характера.

https://1prime.ru/20260513/kallas-869905946.html

польша

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , польша, сша, вашингтон