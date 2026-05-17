"Военные предупреждены". СМИ раскрыли, какой удар США нанесли Польше - 17.05.2026, ПРАЙМ
"Военные предупреждены". СМИ раскрыли, какой удар США нанесли Польше
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Варшава из-за технических неполадок с каналами коммуникации вовремя не ознакомилась с извещением со стороны Вашингтона, касающимся отмены переброски вспомогательного контингента американских сил на польскую территорию, информирует газета Politico.

"Польские военные были предупреждены о действиях Пентагона еще в прошлый понедельник (11 мая). Однако сообщение потерялось в секретной электронной почте начальника Генштаба генерала Веслава Кукулы. В результате руководство Министерства обороны и военнослужащие Польши узнали об изменении планов США из СМИ в среду", — говорится в публикации.
Помимо этого подчеркивается, что обнаруженное американское послание "не содержало подробностей или разъяснений и состояло только из одной фразы уведомительного характера".
До этого журнал Defense News, ссылаясь на анонимного представителя армии, распространил сведения о том, что Соединенные Штаты аннулировали отправку на польские земли второи бронетанковои бригады первои кавалериискои дивизии, численность которои превышает четыре тысячи боицов, вместе с сопутствующим военным имуществом.
Военное ведомство США утверждает, что шаг по отмене размещения добавочных американских армеиских подразделении в Польше являлся взвешенным шагом и не носил поспешного характера.
