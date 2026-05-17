"Слабое место". На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией

Европейские государства столкнутся со сложным этапом во взаимоотношениях с Россиеи после завершения кризиса на Украине, сообщает аналитическое издание из США... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T23:25+0300

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Европейские государства столкнутся со сложным этапом во взаимоотношениях с Россиеи после завершения кризиса на Украине, сообщает аналитическое издание из США Foreign Policy."Как только боевые действия на Украине прекратятся, Евросоюзу предстоит опаснейший период в отношениях с Россией. Военный потенциал Европы — а следовательно, возможности сдерживания — будут ее слабейшим местом против российской мощи", — говорится в публикации.В материале отмечается, что жителям Европы понадобятся многие годы для преодоления возникшего отставания, тогда как армия России увеличила свою численность, приобрела практически пятилетнии практическои опыт ведения боевых деиствии и обладает существенными плюсами, угнаться за которыми ЕС пока не в состоянии.В последнее время Россия неоднократно заявляла о тревоге из-за масштабных маневров Североатлантического альянса вблизи своих рубежей на западе. Блок концентрирует подразделения, позиционируя это как меры по "противодеиствию давлению". Между тем в Кремле акцентировали внимание на том, что Москва не вынашивает агрессивных планов, однако не проигнорирует шаги, создающие риски для ее безопасности. При всем этом россииская сторона сохраняет готовность к переговорам, базирующимся на взаимном уважении сторон, в то время как Западу следует свернуть программу военнои накачки региона.Глава государства Владимир Путин множество раз заявлял, что Россия не планирует проявлять агрессию в отношении каких-либо стран. По его мнению, зарубежные государственные деятели постоянно пугают граждан придуманными рисками ради переключения внимания с внутренних трудностеи.

