Трутнев призвал обмениваться технологиями с Китаем

2026-05-17T14:13+0300

ХАРБИН (Китай), 17 мая - ПРАЙМ. России и Китаю нужно продолжать обмениваться технологиями, потому что технологии создают возможности развития стран в современном мире, заявил в воскресенье заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода". "Это важная выставка, она достаточно сбалансированная, честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился, но потом все-таки убедился в том, что выставка достаточно сбалансированная", - сказал Трутнев журналистам на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. Он отметил, что на стендах российских регионов и компаний "есть и наша техника, наши вертолёты, наши технологические достижения". "Надо продолжать обмениваться технологиями, потому что технологии создают возможности развития стран в современном мире", - указал он.

