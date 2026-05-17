Трутнев призвал обмениваться технологиями с Китаем - 17.05.2026, ПРАЙМ
Трутнев призвал обмениваться технологиями с Китаем
2026-05-17T14:13+0300
экономика
россия
технологии
рф
харбин
китай
юрий трутнев
14:13 17.05.2026
 
Трутнев призвал обмениваться технологиями с Китаем

Трутнев: Россия и КНР должны продолжать обмениваться технологиями

ХАРБИН (Китай), 17 мая - ПРАЙМ. России и Китаю нужно продолжать обмениваться технологиями, потому что технологии создают возможности развития стран в современном мире, заявил в воскресенье заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
"Это важная выставка, она достаточно сбалансированная, честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился, но потом все-таки убедился в том, что выставка достаточно сбалансированная", - сказал Трутнев журналистам на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.
Он отметил, что на стендах российских регионов и компаний "есть и наша техника, наши вертолёты, наши технологические достижения".
"Надо продолжать обмениваться технологиями, потому что технологии создают возможности развития стран в современном мире", - указал он.
