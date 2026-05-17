Си Цзиньпин: сотрудничество Китая и России продолжает углубляться - 17.05.2026, ПРАЙМ

Сотрудничество Китая и России во всех областях продолжает углубляться и приносить плодотворные результаты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к...

ХАРБИН (Китай), 17 мая – ПРАЙМ. Сотрудничество Китая и России во всех областях продолжает углубляться и приносить плодотворные результаты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. "Благодаря совместным усилиям обеих сторон сотрудничество между Китаем и Россией во всех областях продолжает углубляться и приносить плодотворные результаты", - говорится в послании Си Цзиньпина, которое зачитал на церемонии открытия ЭКСПО вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Он выразил надежду, что выставка предоставит компаниям обеих стран возможность для использования преимуществ добрососедства и взаимодополняемости Китая и России, углубления всестороннего прагматичного сотрудничества, а также более эффективного содействия социально-экономическому развитию обеих стран. Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

