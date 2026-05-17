https://1prime.ru/20260517/ukraina-869994498.html
"ЦРУ использовало украинцев". На Западе раскрыли новые факты о конфликте
"ЦРУ использовало украинцев". На Западе раскрыли новые факты о конфликте - 17.05.2026, ПРАЙМ
"ЦРУ использовало украинцев". На Западе раскрыли новые факты о конфликте
Западным странам следует положить конец конфликту на Украине, которую они использовали для противостояния с Россией начиная с конца 1940-х, такое мнение в эфире | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T05:43+0300
2026-05-17T05:43+0300
2026-05-17T05:44+0300
украина
европа
сша
скотт риттер
сергей лавров
владимир зеленский
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75714/66/757146665_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_e6adfd7d19b0af71957922440e6dee47.jpg
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Западным странам следует положить конец конфликту на Украине, которую они использовали для противостояния с Россией начиная с конца 1940-х, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки из Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Европе нужно положить конец конфликту на Украине. Европе нужно признать, что она играла с Украиной. И давайте не будем забывать, что Европа и США создали условия для возникновения конфликта на Украине... ЦРУ использовало западных украинцев в качестве инструмента против Советского Союза с 1948 года, <…>. в 1950 году у спецназа США был план превратить Украину в плацдарм для ведения нерегулярных боевых действий", — заявил эксперт.По мнению Риттера, западные союзники Киева уже должны понять, что дальнейшая поддержка Украины и эскалация конфликта лишены смысла."Мы всегда планировали использовать Украину против России, чтобы помешать ей. И Европа действовала в соответствии с этим планом. <…> Но сегодня Европе и США пора признать, что украинский игра окончена, и выходить из конфликта", — добавил Риттер.Как неоднократно подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, Европа всячески тормозит процесс мирного урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель призывает Владимира Зеленского продолжать борьбу до последнего украинца.
https://1prime.ru/20260514/ukraina-869910239.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75714/66/757146665_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_3fdfdcf0477860e036b4893671fa1d25.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, сша, скотт риттер, сергей лавров, владимир зеленский, цру
УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Скотт Риттер, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, ЦРУ
"ЦРУ использовало украинцев". На Западе раскрыли новые факты о конфликте
Аналитик Риттер: ЦРУ использовало Украину в борьбе с СССР с 1948 года
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ.
Западным странам следует положить конец конфликту на Украине, которую они использовали для противостояния с Россией начиная с конца 1940-х, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал офицер разведки из Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Европе нужно положить конец конфликту на Украине. Европе нужно признать, что она играла с Украиной. И давайте не будем забывать, что Европа и США создали условия для возникновения конфликта на Украине... ЦРУ использовало западных украинцев в качестве инструмента против Советского Союза с 1948 года, <…>. в 1950 году у спецназа США был план превратить Украину в плацдарм для ведения нерегулярных боевых действий", — заявил эксперт.
По мнению Риттера, западные союзники Киева уже должны понять, что дальнейшая поддержка Украины и эскалация конфликта лишены смысла.
"Мы всегда планировали использовать Украину против России, чтобы помешать ей. И Европа действовала в соответствии с этим планом. <…> Но сегодня Европе и США пора признать, что украинский игра окончена, и выходить из конфликта", — добавил Риттер.
Как неоднократно подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, Европа всячески тормозит процесс мирного урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель призывает Владимира Зеленского продолжать борьбу до последнего украинца.
"При участии Украины". В США заявили о новом военном альянсе против России