"ЦРУ использовало украинцев". На Западе раскрыли новые факты о конфликте

2026-05-17T05:43+0300

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Западным странам следует положить конец конфликту на Украине, которую они использовали для противостояния с Россией начиная с конца 1940-х, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки из Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Европе нужно положить конец конфликту на Украине. Европе нужно признать, что она играла с Украиной. И давайте не будем забывать, что Европа и США создали условия для возникновения конфликта на Украине... ЦРУ использовало западных украинцев в качестве инструмента против Советского Союза с 1948 года, <…>. в 1950 году у спецназа США был план превратить Украину в плацдарм для ведения нерегулярных боевых действий", — заявил эксперт.По мнению Риттера, западные союзники Киева уже должны понять, что дальнейшая поддержка Украины и эскалация конфликта лишены смысла."Мы всегда планировали использовать Украину против России, чтобы помешать ей. И Европа действовала в соответствии с этим планом. <…> Но сегодня Европе и США пора признать, что украинский игра окончена, и выходить из конфликта", — добавил Риттер.Как неоднократно подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, Европа всячески тормозит процесс мирного урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель призывает Владимира Зеленского продолжать борьбу до последнего украинца.

