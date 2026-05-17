"Играют в опасную игру". В США ужаснулись действиям Запада на Украине - 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T07:00+0300
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Поставляя Украине вооружения и проявляя агрессивную позицию по отношению к России, страны Запада не осознают, насколько это опасно, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Европейцы усиливают поддержку украинцев, предоставляя им более качественные разведданные, более совершенные беспилотники и так далее. <…> Если европейцы думают, что с помощью этой стратегии они смогут выбить Россию из числа великих держав, то они заблуждаются", — заявил эксперт. По его мнению, непонимание западными элитами рисков, которым они подвергают свои страны, не поддается логическому объяснению."На Западе забыли, что мы живем в ядерном мире, что Россия — ядерная держава, и с ней нельзя делать все, что вздумается, оставаясь безнаказанным. <…> Я очень удивлен, насколько западные элиты не понимают, в какую опасную игру они играют", — пояснил Миршаймер,.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поддержка Украины вооружениями ничего принципиально не изменит и лишь продлит конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО непосредственно участвует в этом противостоянии не только с помощью поставок военной техники и снаряжения, но и с подготовкой персонала.
