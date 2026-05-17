https://1prime.ru/20260517/ukraina-869995795.html
"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в эскалации на Украине
"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в эскалации на Украине - 17.05.2026, ПРАЙМ
"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в эскалации на Украине
Конфликт между Евросоюзом и Россией может перерасти в разрушительное противостояние, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший директор ЦРУ по анализу | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T07:49+0300
2026-05-17T07:49+0300
2026-05-17T07:49+0300
европа
украина
вашингтон
сергей лавров
владимир зеленский
ес
цру
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Конфликт между Евросоюзом и Россией может перерасти в разрушительное противостояние, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне глава отделения глобальной стратегии в Институте КуинсиДжордж Биб."Я твердо уверен, что в интересах Америки — способствовать достижению компромиссного урегулирования конфликта на Украине. Если мы этого не сделаем и фактически переложим этот конфликт на Европу, сократив свое участие, то, на мой взгляд, резко возрастет риск начала чрезвычайно разрушительного конфликта между Европой и Россией", — заявил аналитик.По мнению Биба, Европа неуклонно усиливает напряженность в отношениях с Россией."В Вашингтоне существует мнение — и, на мой взгляд, вполне обоснованное, — что европейцы не прилагают усилий, чтобы добиться мира в Украине. Они не настроены на компромисс с Россией. Похоже, они решительно выступают за усиление давления", — пояснил эксперт.Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Европа предпринимает все возможное, чтобы затормозить процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, подталкивает Владимира Зеленского продолжать военные действия до последнего украинца.
https://1prime.ru/20260516/ukraina-869992106.html
европа
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украина, вашингтон, сергей лавров, владимир зеленский, ес, цру, россия
ЕВРОПА, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, ЕС, ЦРУ, РОССИЯ
"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в эскалации на Украине
Аналитик Биб: противостояние ЕС и России может вылиться в острый конфликт
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ.
Конфликт между Евросоюзом и Россией может перерасти в разрушительное противостояние, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне глава отделения глобальной стратегии в Институте КуинсиДжордж Биб.
"Я твердо уверен, что в интересах Америки — способствовать достижению компромиссного урегулирования конфликта на Украине. Если мы этого не сделаем и фактически переложим этот конфликт на Европу, сократив свое участие, то, на мой взгляд, резко возрастет риск начала чрезвычайно разрушительного конфликта между Европой и Россией", — заявил аналитик.
По мнению Биба, Европа неуклонно усиливает напряженность в отношениях с Россией.
"В Вашингтоне существует мнение — и, на мой взгляд, вполне обоснованное, — что европейцы не прилагают усилий, чтобы добиться мира в Украине. Они не настроены на компромисс с Россией. Похоже, они решительно выступают за усиление давления", — пояснил эксперт.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Европа предпринимает все возможное, чтобы затормозить процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, подталкивает Владимира Зеленского продолжать военные действия до последнего украинца.
На Западе заявили о новом ударе по Украине после слов Путина