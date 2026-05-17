Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в эскалации на Украине - 17.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260517/ukraina-869995795.html
"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в эскалации на Украине
"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в эскалации на Украине - 17.05.2026, ПРАЙМ
"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в эскалации на Украине
Конфликт между Евросоюзом и Россией может перерасти в разрушительное противостояние, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший директор ЦРУ по анализу | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T07:49+0300
2026-05-17T07:49+0300
европа
украина
вашингтон
сергей лавров
владимир зеленский
ес
цру
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Конфликт между Евросоюзом и Россией может перерасти в разрушительное противостояние, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне глава отделения глобальной стратегии в Институте КуинсиДжордж Биб."Я твердо уверен, что в интересах Америки — способствовать достижению компромиссного урегулирования конфликта на Украине. Если мы этого не сделаем и фактически переложим этот конфликт на Европу, сократив свое участие, то, на мой взгляд, резко возрастет риск начала чрезвычайно разрушительного конфликта между Европой и Россией", — заявил аналитик.По мнению Биба, Европа неуклонно усиливает напряженность в отношениях с Россией."В Вашингтоне существует мнение — и, на мой взгляд, вполне обоснованное, — что европейцы не прилагают усилий, чтобы добиться мира в Украине. Они не настроены на компромисс с Россией. Похоже, они решительно выступают за усиление давления", — пояснил эксперт.Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Европа предпринимает все возможное, чтобы затормозить процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, подталкивает Владимира Зеленского продолжать военные действия до последнего украинца.
https://1prime.ru/20260516/ukraina-869992106.html
европа
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, украина, вашингтон, сергей лавров, владимир зеленский, ес, цру, россия
ЕВРОПА, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, ЕС, ЦРУ, РОССИЯ
07:49 17.05.2026
 
"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в эскалации на Украине

Аналитик Биб: противостояние ЕС и России может вылиться в острый конфликт

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Конфликт между Евросоюзом и Россией может перерасти в разрушительное противостояние, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне глава отделения глобальной стратегии в Институте КуинсиДжордж Биб.
"Я твердо уверен, что в интересах Америки — способствовать достижению компромиссного урегулирования конфликта на Украине. Если мы этого не сделаем и фактически переложим этот конфликт на Европу, сократив свое участие, то, на мой взгляд, резко возрастет риск начала чрезвычайно разрушительного конфликта между Европой и Россией", — заявил аналитик.
По мнению Биба, Европа неуклонно усиливает напряженность в отношениях с Россией.
"В Вашингтоне существует мнение — и, на мой взгляд, вполне обоснованное, — что европейцы не прилагают усилий, чтобы добиться мира в Украине. Они не настроены на компромисс с Россией. Похоже, они решительно выступают за усиление давления", — пояснил эксперт.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Европа предпринимает все возможное, чтобы затормозить процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, подталкивает Владимира Зеленского продолжать военные действия до последнего украинца.
Варшава, Польша
На Западе заявили о новом ударе по Украине после слов Путина
Вчера, 23:48
 
ЕВРОПАУКРАИНАВАШИНГТОНСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЕСЦРУРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала