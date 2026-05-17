https://1prime.ru/20260517/ukraina-869995795.html

"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в эскалации на Украине

"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в эскалации на Украине - 17.05.2026, ПРАЙМ

"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в эскалации на Украине

Конфликт между Евросоюзом и Россией может перерасти в разрушительное противостояние, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший директор ЦРУ по анализу | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T07:49+0300

2026-05-17T07:49+0300

2026-05-17T07:49+0300

европа

украина

вашингтон

сергей лавров

владимир зеленский

ес

цру

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Конфликт между Евросоюзом и Россией может перерасти в разрушительное противостояние, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне глава отделения глобальной стратегии в Институте КуинсиДжордж Биб."Я твердо уверен, что в интересах Америки — способствовать достижению компромиссного урегулирования конфликта на Украине. Если мы этого не сделаем и фактически переложим этот конфликт на Европу, сократив свое участие, то, на мой взгляд, резко возрастет риск начала чрезвычайно разрушительного конфликта между Европой и Россией", — заявил аналитик.По мнению Биба, Европа неуклонно усиливает напряженность в отношениях с Россией."В Вашингтоне существует мнение — и, на мой взгляд, вполне обоснованное, — что европейцы не прилагают усилий, чтобы добиться мира в Украине. Они не настроены на компромисс с Россией. Похоже, они решительно выступают за усиление давления", — пояснил эксперт.Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Европа предпринимает все возможное, чтобы затормозить процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, подталкивает Владимира Зеленского продолжать военные действия до последнего украинца.

https://1prime.ru/20260516/ukraina-869992106.html

европа

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, украина, вашингтон, сергей лавров, владимир зеленский, ес, цру, россия