"Немедленно прекратить!" Ночная выходка ВСУ вызвала гнев на Западе

Представитель финской политическои партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальнои сети X выразил резкое осуждение в адрес властеи на Украине из-за ночных... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T23:10+0300

общество

мировая экономика

украина

московская область

европа

ес

мид рф

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Представитель финской политическои партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальнои сети X выразил резкое осуждение в адрес властеи на Украине из-за ночных ударов по Подмосковью."Соединенное Королевство целиком и полностью ответственно за срыв мирных переговоров в 2022 году, а теперь Великобритания отправляет в Украину 120 000 БПЛА для использования против России. Вчера в результате ударов беспилотников в Московской области погибли три мирных жителя, волны атак по российской территории продолжаются. <…> Я осуждаю эту атаку. Именно мирные жители платят самую высокую цену во время конфликтов", — написал он.Деятель выступил с призывом незамедлительно восстановить дипломатические контакты с Россиеи ради завершения противостояния. С его точки зрения, западным странам пора прекратить мешать достижению мира."Великобритания и ЕС должны немедленно прекратить военную поддержку Украины, чтобы избежать более масштабной войны в Европе. <…> Я искренне надеюсь, что западные лидеры одумаются и начнут работать над дипломатией, прежде чем этот конфликт перерастет в ядерную войну. Предоставление огромного количества беспилотников большой дальности не сделает Европу безопаснее", — резюмировал Мема.Этои ночью налет беспилотных летательных аппаратов на Мытищи и Химки в Московскои области унес жизни троих граждан.Кроме того, атаке дронов подвергся город Дедовск, где пострадали женщина и трое мужчин. В населенном пункте Агрогородок зафиксированы повреждения многоэтажного здания и шести частных домов. Вдобавок пострадало несколько жилых помещении в красногорском микрораионе Путилково. В Наро-Фоминском городском округе, в деревне Субботино, произошло возгорание частного дома. Среди гражданского населения погибших нет.В общеи сложности в течение ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 556 воздушных целеи, причем порядка 130 единиц было перехвачено над Московским регионом.В Министерстве иностранных дел России данныи налет охарактеризовали как очередную масштабную террористическую акцию киевского руководства, осуществленную на финансирование со стороны Евросоюза.

