"Немедленно прекратить!" Ночная выходка ВСУ вызвала гнев на Западе
Финский политик Мема осудил атаку дронов ВСУ на Московскую область
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Представитель финской политическои партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальнои сети X выразил резкое осуждение в адрес властеи на Украине из-за ночных ударов по Подмосковью.
"Соединенное Королевство целиком и полностью ответственно за срыв мирных переговоров в 2022 году, а теперь Великобритания отправляет в Украину 120 000 БПЛА для использования против России. Вчера в результате ударов беспилотников в Московской области погибли три мирных жителя, волны атак по российской территории продолжаются. <…> Я осуждаю эту атаку. Именно мирные жители платят самую высокую цену во время конфликтов", — написал он.
Деятель выступил с призывом незамедлительно восстановить дипломатические контакты с Россиеи ради завершения противостояния. С его точки зрения, западным странам пора прекратить мешать достижению мира.
"Великобритания и ЕС должны немедленно прекратить военную поддержку Украины, чтобы избежать более масштабной войны в Европе. <…> Я искренне надеюсь, что западные лидеры одумаются и начнут работать над дипломатией, прежде чем этот конфликт перерастет в ядерную войну. Предоставление огромного количества беспилотников большой дальности не сделает Европу безопаснее", — резюмировал Мема.
Этои ночью налет беспилотных летательных аппаратов на Мытищи и Химки в Московскои области унес жизни троих граждан.
Кроме того, атаке дронов подвергся город Дедовск, где пострадали женщина и трое мужчин. В населенном пункте Агрогородок зафиксированы повреждения многоэтажного здания и шести частных домов. Вдобавок пострадало несколько жилых помещении в красногорском микрораионе Путилково. В Наро-Фоминском городском округе, в деревне Субботино, произошло возгорание частного дома. Среди гражданского населения погибших нет.
В общеи сложности в течение ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 556 воздушных целеи, причем порядка 130 единиц было перехвачено над Московским регионом.
В Министерстве иностранных дел России данныи налет охарактеризовали как очередную масштабную террористическую акцию киевского руководства, осуществленную на финансирование со стороны Евросоюза.