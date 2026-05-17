Вучич ожидает совместного с Азербайджаном строительства ГТЭС - 17.05.2026, ПРАЙМ
Вучич ожидает совместного с Азербайджаном строительства ГТЭС
БЕЛГРАД, 17 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Баку заявил, что ожидает совместного с Азербайджаном строительства газотурбинной электростанции (ГТЭС) на сербской территории к 2030 году. Сербская министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович сообщила 14 мая, что власти Сербии и Азербайджана согласовали основные положения договора о совместном строительстве ГТЭС на юге Сербии. "Это большой проект, очень дорогой, и уверен, что мы можем начать строительство этой газовой электростанции в 2027 году, чтобы завершить к 2030 году", - заявил президент Сербии журналистам в Баку. Он добавил, что предстоит подписание договора о строительстве ГТЭС между азербайджанской SOCAR и "Србиягазом". После встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым Вучич вернулся к теме энергетического сотрудничества в соцсетях. "Мы говорили о дальнейшем развитии стратегического партнерства наших стран, особенно в сферах энергетики, инфраструктуры, инвестиций, как и о проектах, значимых для экономического развития и надежного будущего наших граждан. Мы особо отметили значение вложений в развитие бальнеологического туризма, строительство новых энергетических мощностей, включая газовую электростанцию", - написал Вучич в Instagram*.Министерство горного дела и энергетики сообщило в середине февраля, что власти Сербии построят совместно с Азербайджаном ГТЭС мощностью 500 мегаватт, 350 из которых будет приходиться на электрическую и 150 мегаватт - на тепловую энергию. В ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию 15 февраля стороны подписали соглашение о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией на юге Сербии. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев гарантировал ему помощь в реализации проекта строительства ГТЭС. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей, и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.*Признана экстремистской, запрещена на территории РФ.
