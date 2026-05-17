В Харбине открылось X российско-китайское ЭКСПО - 17.05.2026, ПРАЙМ
Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО открылось в воскресенье в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в нем принимают участие 16... | 17.05.2026, ПРАЙМ
ХАРБИН (Китай), 17 мая – ПРАЙМ. Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО открылось в воскресенье в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в нем принимают участие 16 субъектов РФ, передает корреспондент РИА Новости.
ЭКСПО продлится с 17 по 21 мая, его темой стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода". Общая выставочная площадь в этом году достигает 12 тысяч квадратных метров, из которых 5 тысяч квадратных метров - российская экспозиция.
Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, китайскую – вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.
Провинциями-почетными гостями от китайской стороны в этом году стали южная провинция Гуандун и восточная Цзянси, а городом-почетным гостем от российской стороны - Москва.
От России участие также принимают Амурская, Архангельская, Мурманская, Рязанская, Тверская, Свердловская области, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Хабаровский край, ХМАО-Югра. Также среди крупнейших участников выставочной экспозиции с российской стороны – ВТБ, "Ростех", Альфа-Банк.
 
