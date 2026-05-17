На ЗАЭС зафиксировали обстрел транспортного цеха со стороны ВСУ - 17.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260517/zaes--870002253.html
На ЗАЭС зафиксировали обстрел транспортного цеха со стороны ВСУ
На ЗАЭС зафиксировали обстрел транспортного цеха со стороны ВСУ

Украинская артиллерия обстреляла транспортный цех ЗАЭС

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. На территории Запорожской АЭС зафиксирован артиллерийский обстрел транспортного цеха станции со стороны ВСУ, повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, пострадавших нет, сообщила станция.
"На территории Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, зафиксирован артиллерийский обстрел ВСУ транспортного цеха станции. В результате повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала", - говорится в сообщении в канале АЭС на платформе "Макс".
Согласно сообщению, также были зафиксированы повреждения окон на участке связи, расположенном возле транспортного цеха.
Отмечается, что пострадавших нет, возгорания не произошло.
