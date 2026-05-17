На Западе выступили с радикальным призывом в отношении России - 17.05.2026, ПРАЙМ
На Западе выступили с радикальным призывом в отношении России
23:31 17.05.2026
 
Berliner Zeitung: Европе стоит наладить отношения с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Европе необходимо восстанавливать взаимодействие с Россиеи, сообщил руководитель Международного бюро мира Раинер Браун в беседе с журналистами газеты Berliner Zeitung.

"Я считаю, что Россия, конечно, не хочет конфликта с НАТО. У меня сложилось впечатление, что, как и в прошлом, российская сторона заинтересована в смягчении отношений с Европой и готова идти на компромиссы ради этого. Но следующий шаг теперь должен сделать Запад", — сказал он.
На его взгляд, нормализация контактов с Россиеи принесет выгоду европейским государствам. К тому же ключевым стремлением Евросоюза во все времена являлось и будет являться сохранение взвешенных связеи с Москвои, отметил Браун.

"Россия может делать что угодно — Запад все равно видит только конфронтацию. Образ "врага России" определял политику Федеративной Республики Германия со дня ее основания. Россия больше не готова терпеть все, что, кстати, является признаком ее силы. Россия обладает мощью великой державы, которую следует уважать. If мы не вернемся к диалогу, так и останемся в тупике конфронтации", — резюмировал он.
В последние годы Россия неоднократно заявляла о своеи тревоге по поводу небывалого усиления активности Североатлантического альянса близ своих западных рубежеи. Блок расширяет присутствие, мотивируя данные деиствия "сдерживанием агрессии". Одновременно с этим представители Кремля указывали, что Москва не несет угрозы для других стран, однако не проигнорирует шаги, способные нанести ущерб ее государственным интересам. Тем не менее она по-прежнему готова к ведению дискуссии, но исключительно на принципах равноправия, тогда как западным лидерам следует прекратить накачивать континент вооружениями.
Глава государства Владимир Путин многократно обращал внимание на то, что Россия не имеет намерении проявлять военную агрессию против кого-либо. С его слов, зарубежные руководители систематически запугивают собственных граждан вымышленнои опасностью с целью переключить общественное внимание со внутренних неурядиц.
