Средние зарплаты в России в 2029 году превысят 130 тысяч рублей
2026-05-17T00:56+0300
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Средние заработные платы в России в 2029 году превысят 130 тысяч рублей, рост по сравнению с прошлым годом составит более 30% выяснило РИА Новости, изучив прогнозы властей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
Так, средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132,1 тысячи рублей. Это на 31,6% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был на уровне 100,4 тысячи рублей.
При этом в 2026 году по сравнению с 2025 годом зарплаты вырастут на 7,9% - до 108,3 тысячи рублей.
