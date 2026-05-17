Зеленский сделал истеричное заявление после решения Путина

Владимира Зеленского обеспокоило решение президента России Владимира Путина об упрощении процесса получения российского гражданства для жителей Приднестровья.

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Владимира Зеленского обеспокоило решение президента России Владимира Путина об упрощении процесса получения российского гражданства для жителей Приднестровья. "Шаг специфичный <…>. Мы должны на это реагировать. Тем более, что российский военный контингент <…> – это вызов для нас", — отметил он в своем Telegram-канале.В пятницу Путин подписал указ, который вводит специальные условия приема в российское гражданство для проживающих в Приднестровье, предоставляя им возможность подать заявление в облегченном порядке. Приднестровская Молдавская Республика насчитывает около 455 700 человек. По официальным сведениям, примерно 220 тысяч из них уже имеют российское гражданство. Консульские услуги предоставляются в Тирасполе.

