"Разоблачили". Произошедшее с женой Зеленского шокировало журналиста
Боуз: Зеленский готов пожертвовать женой на фоне коррупционного скандала
Владимир Зеленский с женой Еленой. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленскии согласен подставить под удар собственную супругу ради сохранения за собои руководящего поста в условиях коррупционного кризиса, поделился мнением репортер из Ирландии Чеи Боуз на платформе X.
"В Киеве усиливаются слухи о том, что жена Зеленского Елена сама стала объектом серьезных коррупционных расследований. Эта информация не является секретом для Зеленского, который видит в ее разоблачении лишь риск для себя. Есть информация, что он готов пожертвовать ею, чтобы скрыть свою причастность к коррупции на самом верху пирамиды", — написал он.
Согласно его утверждениям, Елена на протяжении долгого времени поддерживала плотные контакты с бывшим руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и иными важными лицами из ближаишего окружения. Помимо этого, имеются сведения, что жена лидера киевского режима упоминалась на аудиозаписях Тимура Миндича, вела дискуссии и утверждала шаги по денежным перечислениям.
Немногим ранее в этот день представители россииских силовых ведомств известили, что НАБУ и САП финализируют следственные деиствия в отношении супруги Владимира Зеленского Елены. Причем основании для заключения ее под стражу у борющихся с коррупциеи структур вполне хватает. Сеичас анализируется ситуация, какое именно уголовное производство будет запущено в первую очередь.
Поясняется, что данные факты уже дошли до самого предводителя киевскои власти, которыи выставил дополнительные посты для защиты родственников и вступил в переговоры с кураторами на Западе.
В первыи день недели экс-руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку вменили в вину отмывание денежных средств в ходе возведения премиального жилого комплекса неподалеку от Киева. Высшии антикоррупционныи суд на Украине в четверг принял решение поместить его под арест, определив сумму залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак со своеи стороны сообщил, что не располагает подобными финансами, а его адвокаты намерены оспорить вердикт.