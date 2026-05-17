https://1prime.ru/20260517/zhkkh-869965415.html

Кому придется платить за холодную воду в три раза больше

Кому придется платить за холодную воду в три раза больше - 17.05.2026, ПРАЙМ

Кому придется платить за холодную воду в три раза больше

Постановление Правительства РФ № 1871 от 25 ноября 2025 года ввело трехкратный повышающий коэффициент для расчета платы за холодное водоснабжение. Механизм... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T02:02+0300

2026-05-17T02:02+0300

2026-05-17T02:02+0300

общество

жкх

платежки за жкх

тарифы жкх

https://cdnn.1prime.ru/img/83461/71/834617122_0:196:2947:1853_1920x0_80_0_0_083d93cbbf158f7269ca77f0f21fcbe4.jpg

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Постановление Правительства РФ № 1871 от 25 ноября 2025 года ввело трехкратный повышающий коэффициент для расчета платы за холодное водоснабжение. Механизм нацелен на стимулирование установки приборов учета и может увеличить счета для тех, кто их не использует. О том, кого коснутся изменения и как избежать переплат, агентству “Прайм” рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.По словам эксперта, повышающий коэффициент с декабря прошлого года увеличен с 1,5 до 3. На практике это означает, что итоговая сумма за холодную воду в квитанциях таких собственников может вырасти в три раза. Мера затрагивает владельцев, которые решили не ставить счетчики, несмотря на техническую возможность их монтажа, а также тех, кто не провел своевременную поверку прибора, допустил его поломку или перестал передавать данные о расходе ресурса более трех месяцев подряд."Без счетчика итоговая сумма за холодную воду может быть в три раза выше стандартного норматива. Повышенный норматив касается лишь холодной воды. По правилам, для горячего снабжения и электричества сохраняется прежний порядок начислений", — пояснил Бондарь.Чтобы защитить свой бюджет от дополнительных расходов, можно опираться на официальный акт о невозможности монтажа счетчика. Такой документ вправе выдать специалисты ресурсной организации, если установка прибора действительно невозможна (например, из-за особенностей инженерных сетей).Актуальную информацию о приборах учета можно проверить через систему ГИС ЖКХ или обратиться в свою управляющую организацию, в том числе через мобильное приложение "Госуслуги.Дом". Своевременное внесение данных о реальном потреблении позволяет платить только за фактически использованные кубометры, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20260423/zhkkh-869369185.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , жкх, платежки за жкх, тарифы жкх