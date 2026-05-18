Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии понедельника, продолжая движение в диапазоне 2600 - 2700 пунктов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижался на 0,37% относительно предыдущего закрытия - до 2624,09 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,3%, до 110,68 доллара за баррель.
В начале основной торговой сессии обвалились акции "ЮГК" (-7,58%), реагируя на то, что заявки на аукцион Росимущества по продаже компании не поступили.
Также в лидерах снижения - акции "Полюса" (−1,93%), префы "Сургутнефтегаза" (−1,74%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (−1,70%), "Русала" (−1,42%) и "ЛСР" (−1,32%).
"В начале недели, полагаем, рынок продолжит движение в диапазоне 2600 - 2700 пунктов, постепенно отступая к его нижней границе... в условиях сохраняющихся опасений относительно восстановления показателей компаний при плавном снижении ключевой ставки и крепком рубле", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может получать поддержку от более высоких цен на нефть, а также ожиданий визита президента РФ в Китай 19 и 20 мая, который может принести новые соглашения между странами, прежде всего в энергетической сфере, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
На этой неделе индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2600–2680 пунктов, а уровнем поддержки выступает отметка 2600 пунктов, сопротивление расположено на 2700 пунктах, прогнозирует Дмитрий Вишневский "Цифра брокер".