https://1prime.ru/20260518/aktsii-870014228.html

Российский рынок акций умеренно снижается

Российский рынок акций умеренно снижается - 18.05.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно снижается

Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии понедельника, продолжая движение в диапазоне 2600 - 2700 пунктов, следует из данных... | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T10:23+0300

2026-05-18T10:23+0300

2026-05-18T10:23+0300

рынок

торги

акции

рф

китай

богдан зварич

елена кожухова

мосбиржа

инарктика

м.видео

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864669216_0:139:2782:1704_1920x0_80_0_0_e23c3155bbe1c912ae08e486664002ee.jpg

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии понедельника, продолжая движение в диапазоне 2600 - 2700 пунктов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижался на 0,37% относительно предыдущего закрытия - до 2624,09 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,3%, до 110,68 доллара за баррель. В лидерах роста - акции "ТМК" (+2,84%), "Инарктики" (+2,18%), "М.Видео" (+1,34%), "ДВМП" (+1,07%), "Газпрома" (+0,49%). В начале основной торговой сессии обвалились акции "ЮГК" (-7,58%), реагируя на то, что заявки на аукцион Росимущества по продаже компании не поступили. Также в лидерах снижения - акции "Полюса" (−1,93%), префы "Сургутнефтегаза" (−1,74%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (−1,70%), "Русала" (−1,42%) и "ЛСР" (−1,32%). "В начале недели, полагаем, рынок продолжит движение в диапазоне 2600 - 2700 пунктов, постепенно отступая к его нижней границе... в условиях сохраняющихся опасений относительно восстановления показателей компаний при плавном снижении ключевой ставки и крепком рубле", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может получать поддержку от более высоких цен на нефть, а также ожиданий визита президента РФ в Китай 19 и 20 мая, который может принести новые соглашения между странами, прежде всего в энергетической сфере, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". На этой неделе индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2600–2680 пунктов, а уровнем поддержки выступает отметка 2600 пунктов, сопротивление расположено на 2700 пунктах, прогнозирует Дмитрий Вишневский "Цифра брокер".

https://1prime.ru/20260518/yuan-870013316.html

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, рф, китай, богдан зварич, елена кожухова, мосбиржа, инарктика, м.видео