Российский рынок акций умеренно растет

Российский рынок акций умеренно растет днем понедельника, отыграв утреннее снижение на позитиве в геополитической повестке, следует из данных торгов и... | 18.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет днем понедельника, отыграв утреннее снижение на позитиве в геополитической повестке, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.08 мск рос на 0,31%, до 2 641,7 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,03%, до 109,23 доллара за баррель. Рублевый бенчмарк удерживается в зоне 2600 пунктов, но для выраженного отскока ему необходимо подняться выше 2650 пунктов, комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "В Кремле заявили, что у Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что мирный процесс сейчас находится на паузе, однако Россия рассчитывает на его возобновление и продолжение посреднических усилий со стороны США. На фоне позитивных новостей рынок отыграл утреннее падение", - рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции ТМК (+5,26%), ДВМП (+3,16%), "Инарктики" (+1,92%), "Газпрома" (+1,77%) и "Мосбиржи" (+1,45%). "Негатив в котировках "Южуралзолота" (-9,25%) связан с тем, что торги по продаже 67,2% акций и других активов группы признаны несостоявшимися, потому что заявок не поступило. Для бумаги это очень плохой сигнал, потому что рынок так и не получил определенности в отношении нового собственника группы", - делится Чернов. В лидерах снижения – акции "Самолета" (-2,62%), ОВК (-2%), "Мечела" (-1,85%), "Сегежи" (-1,8%) и ОГК-2 (-1,71%). Прогнозы "Визит Путина в Пекин 19-20 мая - главный событийный ориентир недели: ожидаются договоренности в нефтегазовой сфере, которые могут дать импульс энергетическому сектору... Рабочий диапазон iMOEX на ближайшие дни - 2600-2650 пунктов", - ожидает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "С технической точки зрения, индекс Мосбиржи, если удержится выше дневных минимумов, может проверить на прочность ближайшее сопротивление в области 2680 пунктов, где проходит 20-дневное скользящее среднее", - прогнозирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер".

