"АвтоВАЗ" начал отгрузки автомобилей SKM М7
2026-05-18T13:20+0300
бизнес
россия
максим соколов
автоваз
lada niva legend
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал отгрузки первых коммерческих автомобилей SKM M7 в дилерскую сеть, цена начинается от 2,86 миллиона рублей, сообщила пресс-служба компании. "АО "АвтоВАЗ" объявляет о старте отгрузок легких коммерческих автомобилей SKM М7 в дилерскую сеть Lada Business... Рекомендуемая розничная цена – от 2 863 000 рублей", - говорится в сообщении. Автомобили представлены в двух комплектациях: "Практик" (грузовая версия) и "Комфорт" (пассажирская версия). В обоих случаях машины оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра (137 лошадиных сил) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобили имеют заднеприводную компоновку с задним мостом на рессорах. Пассажирский минивэн М7 рассчитан на перевозку семи человек, включая водителя, а фургон – на 715 килограммов груза. Объем грузового отсека фургона составляет 5 кубометров. В список оснащения SKM M7 вошли кондиционер, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, задние дисковые тормоза, парктроник и камера заднего вида, датчик света, электропривод зеркал, светодиодные ходовые огни, мультимедийная система с цифровой приборной панелью и мультируль. Предусмотрены подогрев передних сидений и обогрев зеркал. Автомобиль оснащен модулем "ЭРА-ГЛОНАСС", а также телематической платформой с трехлетним обслуживанием и голосовым ассистентом. "К моменту старта отгрузок мы собрали более 100 подтвержденных предзаказов на SKM M7. Это показывает востребованность как самой модели – с ее вместительностью, адаптацией к российским дорогам и богатым оснащением, – так и нового подхода к реализации легковой коммерческой техники через направление Lada Business, где клиент получает не просто автомобиль, а комплексное решение для своего дела", - приводит пресс-служба слова вице-президента "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина. Производство первой модели в новой линейке коммерческих автомобилей началось на площадке дочернего предприятия "АвтоВАЗа" "ВИС-Авто" в конце марта. Президент компании Максим Соколов позднее заявил, что в 2026 году компания рассчитывает выпустить "несколько тысяч" машин под этим брендом.
