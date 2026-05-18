Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" начал отгрузки автомобилей SKM М7 - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/avtomobili-870017274.html
"АвтоВАЗ" начал отгрузки автомобилей SKM М7
"АвтоВАЗ" начал отгрузки автомобилей SKM М7 - 18.05.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал отгрузки автомобилей SKM М7
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал отгрузки первых коммерческих автомобилей SKM M7 в дилерскую сеть, цена начинается от 2,86 миллиона рублей, сообщила | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T13:20+0300
2026-05-18T13:20+0300
бизнес
россия
максим соколов
автоваз
lada niva legend
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/06/855525296_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_bdd16054475a6b8d96b381e59fcf9b58.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал отгрузки первых коммерческих автомобилей SKM M7 в дилерскую сеть, цена начинается от 2,86 миллиона рублей, сообщила пресс-служба компании. "АО "АвтоВАЗ" объявляет о старте отгрузок легких коммерческих автомобилей SKM М7 в дилерскую сеть Lada Business... Рекомендуемая розничная цена – от 2 863 000 рублей", - говорится в сообщении. Автомобили представлены в двух комплектациях: "Практик" (грузовая версия) и "Комфорт" (пассажирская версия). В обоих случаях машины оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра (137 лошадиных сил) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобили имеют заднеприводную компоновку с задним мостом на рессорах. Пассажирский минивэн М7 рассчитан на перевозку семи человек, включая водителя, а фургон – на 715 килограммов груза. Объем грузового отсека фургона составляет 5 кубометров. В список оснащения SKM M7 вошли кондиционер, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, задние дисковые тормоза, парктроник и камера заднего вида, датчик света, электропривод зеркал, светодиодные ходовые огни, мультимедийная система с цифровой приборной панелью и мультируль. Предусмотрены подогрев передних сидений и обогрев зеркал. Автомобиль оснащен модулем "ЭРА-ГЛОНАСС", а также телематической платформой с трехлетним обслуживанием и голосовым ассистентом. "К моменту старта отгрузок мы собрали более 100 подтвержденных предзаказов на SKM M7. Это показывает востребованность как самой модели – с ее вместительностью, адаптацией к российским дорогам и богатым оснащением, – так и нового подхода к реализации легковой коммерческой техники через направление Lada Business, где клиент получает не просто автомобиль, а комплексное решение для своего дела", - приводит пресс-служба слова вице-президента "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина. Производство первой модели в новой линейке коммерческих автомобилей началось на площадке дочернего предприятия "АвтоВАЗа" "ВИС-Авто" в конце марта. Президент компании Максим Соколов позднее заявил, что в 2026 году компания рассчитывает выпустить "несколько тысяч" машин под этим брендом.
https://1prime.ru/20260518/avtovaz-870012035.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/06/855525296_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_b87376cb24daca57d82fafbb842bd1a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, максим соколов, автоваз, lada niva legend
Бизнес, РОССИЯ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend
13:20 18.05.2026
 
"АвтоВАЗ" начал отгрузки автомобилей SKM М7

"АвтоВАЗ" начал отгрузки автомобилей SKM М7 в дилерскую сеть

© Фото : Пресс-служба АО "АВТОВАЗ"Автомобили марки SKM от АВТОВАЗ
Автомобили марки SKM от АВТОВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Автомобили марки SKM от АВТОВАЗ. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба АО "АВТОВАЗ"
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал отгрузки первых коммерческих автомобилей SKM M7 в дилерскую сеть, цена начинается от 2,86 миллиона рублей, сообщила пресс-служба компании.
"АО "АвтоВАЗ" объявляет о старте отгрузок легких коммерческих автомобилей SKM М7 в дилерскую сеть Lada Business... Рекомендуемая розничная цена – от 2 863 000 рублей", - говорится в сообщении.
Автомобили представлены в двух комплектациях: "Практик" (грузовая версия) и "Комфорт" (пассажирская версия). В обоих случаях машины оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра (137 лошадиных сил) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Автомобили имеют заднеприводную компоновку с задним мостом на рессорах. Пассажирский минивэн М7 рассчитан на перевозку семи человек, включая водителя, а фургон – на 715 килограммов груза. Объем грузового отсека фургона составляет 5 кубометров.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
"АвтоВАЗ" завершил майский этап модернизации производства
09:18
В список оснащения SKM M7 вошли кондиционер, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, задние дисковые тормоза, парктроник и камера заднего вида, датчик света, электропривод зеркал, светодиодные ходовые огни, мультимедийная система с цифровой приборной панелью и мультируль.
Предусмотрены подогрев передних сидений и обогрев зеркал. Автомобиль оснащен модулем "ЭРА-ГЛОНАСС", а также телематической платформой с трехлетним обслуживанием и голосовым ассистентом.
"К моменту старта отгрузок мы собрали более 100 подтвержденных предзаказов на SKM M7. Это показывает востребованность как самой модели – с ее вместительностью, адаптацией к российским дорогам и богатым оснащением, – так и нового подхода к реализации легковой коммерческой техники через направление Lada Business, где клиент получает не просто автомобиль, а комплексное решение для своего дела", - приводит пресс-служба слова вице-президента "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина.
Производство первой модели в новой линейке коммерческих автомобилей началось на площадке дочернего предприятия "АвтоВАЗа" "ВИС-Авто" в конце марта. Президент компании Максим Соколов позднее заявил, что в 2026 году компания рассчитывает выпустить "несколько тысяч" машин под этим брендом.
 
БизнесРОССИЯМаксим СоколовАвтоВАЗLada Niva Legend
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала